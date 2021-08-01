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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743848021.html
В Москве выявили 2484 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2484 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.08.2021
В Москве выявили 2484 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2 484, Санкт-Петербурге - 1 911, Подмосковье – 1 658, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T11:24
2021-08-01T11:24
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2 484, Санкт-Петербурге - 1 911, Подмосковье – 1 658, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 484, 2. Санкт-Петербург - 1 911, 3. Московская область - 1 658", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 29, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 9.
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:24 01.08.2021
 
В Москве выявили 2484 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2484 новых случаев заражения коронавирусом. в Подмосковье – 1658

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2 484, Санкт-Петербурге - 1 911, Подмосковье – 1 658, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 484, 2. Санкт-Петербург - 1 911, 3. Московская область - 1 658", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 29, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 9.
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Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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