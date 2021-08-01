https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743848021.html

В Москве выявили 2484 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2484 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 01.08.2021

В Москве выявили 2484 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2 484, Санкт-Петербурге - 1 911, Подмосковье – 1 658, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T11:24

2021-08-01T11:24

2021-08-01T11:24

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2 484, Санкт-Петербурге - 1 911, Подмосковье – 1 658, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 484, 2. Санкт-Петербург - 1 911, 3. Московская область - 1 658", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 29, Ненецком автономном округе - 12, Чукотском автономном округе - 9.

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743847893.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии