https://ria.ru/20210801/kislovodsk-1743835951.html

Правительство выделит деньги на благоустройство Кисловодска

Правительство выделит деньги на благоустройство Кисловодска - РИА Новости, 01.08.2021

Правительство выделит деньги на благоустройство Кисловодска

Правительство РФ дополнительно выделит 530,3 миллиона рублей на благоустройство Кисловодска, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:30

2021-08-01T09:30

2021-08-01T09:30

общество

кисловодск

ставропольский край

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит 530,3 миллиона рублей на благоустройство Кисловодска, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."На благоустройство города-курорта Кисловодска будет дополнительно направлено 530,3 миллиона рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства пойдут на завершение реконструкции проспекта Ленина, в частности, на обустройство пешеходных зон, озеленение, установку современного уличного освещения. Подчеркивается, что вопрос о выделении финансирования на эти цели обсуждался 15 июня в ходе беседы Михаила Мишустина с губернатором Ставропольского края.Добавляется, что Минэкономразвития поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с региональными властями и проконтролировать, насколько эффективно расходуется федеральная субсидия.По словам Мишустина, средства позволят закончить все работы уже в текущем году: благоустроить почти 3,5 гектаров этого города-курорта, привести в надлежащее состояние общественные пространства, создать места для активного отдыха.

https://ria.ru/20210729/blagoustroystvo-1743429029.html

https://ria.ru/20210720/ryazan-1742059763.html

кисловодск

ставропольский край

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общество, кисловодск, ставропольский край, михаил мишустин, россия