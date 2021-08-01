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Жителей Кабардино-Балкарии предупредили об экстремальной жаре
Жителей Кабардино-Балкарии предупредили об экстремальной жаре - РИА Новости, 01.08.2021
Жителей Кабардино-Балкарии предупредили об экстремальной жаре
Жара до 38 градусов ожидается в течение трех ближайших дней на территории степных районов Кабардино-Балкарии, предупреждает региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T12:39
2021-08-01T12:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
кабардино-балкарская республика (кбр)
погода
россия
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НАЛЬЧИК, 1 авг - РИА Новости. Жара до 38 градусов ожидается в течение трех ближайших дней на территории степных районов Кабардино-Балкарии, предупреждает региональное ГУМЧС РФ."По данным Гидрометцентра КБР, в период с 13 до 18 часов 2, 3 и 4 августа в степных районах Кабардино-Балкарии ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.К степным относятся четыре района республики: Прохладненский, Майский, Терский и Лескенский.Отмечается, что МЧС прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке аварийных химически опасных веществ и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, кабардино-балкарская республика (кбр), погода, россия
12:39 01.08.2021
 
Жителей Кабардино-Балкарии предупредили об экстремальной жаре

МЧС: в степных районах КБР ожидается жара до 38 градусов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРазвалины Аланского поселения 10 века в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии
Развалины Аланского поселения 10 века в Черекском ущелье в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 1 авг - РИА Новости. Жара до 38 градусов ожидается в течение трех ближайших дней на территории степных районов Кабардино-Балкарии, предупреждает региональное ГУМЧС РФ.
"По данным Гидрометцентра КБР, в период с 13 до 18 часов 2, 3 и 4 августа в степных районах Кабардино-Балкарии ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.
К степным относятся четыре района республики: Прохладненский, Майский, Терский и Лескенский.
Отмечается, что МЧС прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке аварийных химически опасных веществ и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 04:11
Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрКабардино-Балкарская Республика (КБР)ПогодаРоссия
 
 
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