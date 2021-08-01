https://ria.ru/20210801/kandagar-1743861272.html
В Кандагаре при попадании снаряда в автомобиль погибли пять человек
В Кандагаре при попадании снаряда в автомобиль погибли пять человек - РИА Новости, 01.08.2021
В Кандагаре при попадании снаряда в автомобиль погибли пять человек
Пять мирных жителей погибли в результате попадания минометного снаряда в автомобиль в афганском Кандагаре, сообщает телеканал Ariana News. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T13:41
2021-08-01T13:41
2021-08-01T13:41
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли в результате попадания минометного снаряда в автомобиль в афганском Кандагаре, сообщает телеканал Ariana News.Отмечается, что среди погибших два ребенка и одна женщина.По данным телеканала, сотрудники органов безопасности обвинили в случившемся боевиков радикального движения "Талибан"*.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210801/rakety-1743829311.html
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в мире, сша, талибан, афганистан
В Кандагаре при попадании снаряда в автомобиль погибли пять человек
Ariana News: в Кандагаре при попадании минометного снаряда в автомобиль погибли пять человек