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Распространение коронавируса
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В подмосковном парке "Патриот" закроют ковидный госпиталь
В подмосковном парке "Патриот" закроют ковидный госпиталь - РИА Новости, 01.08.2021
В подмосковном парке "Патриот" закроют ковидный госпиталь
Ковид-госпиталь в парке "Патриот" закрывается 1 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T00:21
2021-08-01T00:21
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ковид-госпиталь в парке "Патриот" закрывается 1 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее губернатор сообщал, что госпиталь помог выздороветь и встать на ноги после коронавируса 10 тысячам человек. В госпиталях, развернутых в парке "Патриот", работало порядка 600 врачей, а в первую волну эпидемии коронавируса - 900 врачей.Медицинский отряд (на 1420 коек для лечения инфекционных больных) был развернут по решению министра обороны РФ для оказания медицинской помощи жителям Московской области. Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 года с учетом ротации было задействовано более 1,6 тысячи специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии имени Кирова.Московская область занимает третье место по числу выявленных случаев COVID-19, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. 31 июля в Подмосковье было зарегистрировано 1592 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге - 1915, в Москве - 3514, следует из сводки оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
00:21 01.08.2021
 
В подмосковном парке "Патриот" закроют ковидный госпиталь

В подмосковном парке "Патриот" закроют ковидный госпиталь

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиИнфекционный госпиталь в парке "Патриот" Одинцовского района
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ковид-госпиталь в парке "Патриот" закрывается 1 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Койки у нас освобождаются уже четвертую неделю подряд, мы "Патриот" закрываем, спасибо министерству обороны, врачам, которые приехали к нам, 1 августа мы закрываем "Патриот". Сегодня, слава богу, видим отрицательную динамику", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее губернатор сообщал, что госпиталь помог выздороветь и встать на ноги после коронавируса 10 тысячам человек. В госпиталях, развернутых в парке "Патриот", работало порядка 600 врачей, а в первую волну эпидемии коронавируса - 900 врачей.
Медицинский отряд (на 1420 коек для лечения инфекционных больных) был развернут по решению министра обороны РФ для оказания медицинской помощи жителям Московской области. Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 года с учетом ротации было задействовано более 1,6 тысячи специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии имени Кирова.
Московская область занимает третье место по числу выявленных случаев COVID-19, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. 31 июля в Подмосковье было зарегистрировано 1592 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге - 1915, в Москве - 3514, следует из сводки оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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