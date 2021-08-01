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В подмосковном парке "Патриот" закроют ковидный госпиталь

В подмосковном парке "Патриот" закроют ковидный госпиталь - РИА Новости, 01.08.2021

В подмосковном парке "Патриот" закроют ковидный госпиталь

Ковид-госпиталь в парке "Патриот" закрывается 1 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T00:21

2021-08-01T00:21

2021-08-01T00:21

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ковид-госпиталь в парке "Патриот" закрывается 1 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Ранее губернатор сообщал, что госпиталь помог выздороветь и встать на ноги после коронавируса 10 тысячам человек. В госпиталях, развернутых в парке "Патриот", работало порядка 600 врачей, а в первую волну эпидемии коронавируса - 900 врачей.Медицинский отряд (на 1420 коек для лечения инфекционных больных) был развернут по решению министра обороны РФ для оказания медицинской помощи жителям Московской области. Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 года с учетом ротации было задействовано более 1,6 тысячи специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии имени Кирова.Московская область занимает третье место по числу выявленных случаев COVID-19, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. 31 июля в Подмосковье было зарегистрировано 1592 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Санкт-Петербурге - 1915, в Москве - 3514, следует из сводки оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии