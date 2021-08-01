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Эксперт рассказал, когда исчезнет современный вид экономики
Эксперт рассказал, когда исчезнет современный вид экономики - РИА Новости, 01.08.2021
Эксперт рассказал, когда исчезнет современный вид экономики
Экономики через 100 лет не будет вообще в том виде, в котором ее знают сейчас, люди не будут участвовать в материальном обмене, за них это будут делать цифровые РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T09:07
2021-08-01T09:07
экономика
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экономики через 100 лет не будет вообще в том виде, в котором ее знают сейчас, люди не будут участвовать в материальном обмене, за них это будут делать цифровые аватары, спрогнозировал РИА Новости участник группы "Экономика форсайта 100-летний горизонт" Артем Волков."У нас был апокалиптический сценарий (будущего - ред.), когда олигархические группы, набрав себе и денежную, и технологическую, и интеллектуальную массу, фактически начинают владеть миром. Все остальное население продолжает жить в фавелах. И в этом месте не имеет ни голоса, ни слуха. Развитие цифровых платформ, искусственного интеллекта прорывает эту олигархию, платформы помогают нам договариваться. Помогают нам решать эти коммуникативные трудности, которые у нас сейчас возникают", - рассказал Волков по итогам выступления на форуме "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.По его словам, введение платформ позволит людям заниматься чем-то более полезным, важным и нужным. "Через 100 лет появится технология роста стабильной экономики на основе сбора больших данных и предиктивной аналитики в масштабах планеты. Регулирование экономики станет в высокой степени автоматизированным", - предсказывает эксперт.Автоматизируется и рынок, на котором обмен перейдет на уровень взаимодействия машин и человеко-машинных интерфейсов."Грубо говоря, у каждого из нас появляется цифровой аватар, которые в этом цифровом пространстве взаимодействует с другими цифровыми аватарами людей. Они там совершают базовые обмены ценностями, которые генерируются, а люди в идеале делают свое дело. Рисуют, участвуют в коммуникациях. А цифровые аватары берут на себя часть той сложной экономической коммуникации, которую мы сейчас все с вами вынуждены вести", - заключил Волков.
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экономика, россия
09:07 01.08.2021
 
Эксперт рассказал, когда исчезнет современный вид экономики

Эксперт Артем Волков: экономики в современном виде не будет уже через сто лет

© РИА НовостиЭкономический прогноз
Экономический прогноз - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Экономики через 100 лет не будет вообще в том виде, в котором ее знают сейчас, люди не будут участвовать в материальном обмене, за них это будут делать цифровые аватары, спрогнозировал РИА Новости участник группы "Экономика форсайта 100-летний горизонт" Артем Волков.
"У нас был апокалиптический сценарий (будущего - ред.), когда олигархические группы, набрав себе и денежную, и технологическую, и интеллектуальную массу, фактически начинают владеть миром. Все остальное население продолжает жить в фавелах. И в этом месте не имеет ни голоса, ни слуха. Развитие цифровых платформ, искусственного интеллекта прорывает эту олигархию, платформы помогают нам договариваться. Помогают нам решать эти коммуникативные трудности, которые у нас сейчас возникают", - рассказал Волков по итогам выступления на форуме "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде.
По его словам, введение платформ позволит людям заниматься чем-то более полезным, важным и нужным. "Через 100 лет появится технология роста стабильной экономики на основе сбора больших данных и предиктивной аналитики в масштабах планеты. Регулирование экономики станет в высокой степени автоматизированным", - предсказывает эксперт.
Автоматизируется и рынок, на котором обмен перейдет на уровень взаимодействия машин и человеко-машинных интерфейсов.
"Грубо говоря, у каждого из нас появляется цифровой аватар, которые в этом цифровом пространстве взаимодействует с другими цифровыми аватарами людей. Они там совершают базовые обмены ценностями, которые генерируются, а люди в идеале делают свое дело. Рисуют, участвуют в коммуникациях. А цифровые аватары берут на себя часть той сложной экономической коммуникации, которую мы сейчас все с вами вынуждены вести", - заключил Волков.
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