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Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.08.2021
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:25
2021-08-01T10:25
2021-08-01T10:25
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков."Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило три раза", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики применяли гранатомёты и крупнокалиберные пулеметы.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210731/donbass-1743717602.html
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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Представитель ДНР: украинские силовики обстреляли территорию республики из гранатометов и пулеметов