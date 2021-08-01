https://ria.ru/20210801/diktor-1743842493.html
В РЖД рассказали, как стать вокзальным диктором
В РЖД рассказали, как стать вокзальным диктором - РИА Новости, 01.08.2021
В РЖД рассказали, как стать вокзальным диктором
Требования к вокзальным дикторам серьезные: необходимо обладать специальным образованием, регулярно проходить обучение и "ставить голос", рассказали РИА Новости РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T10:29
2021-08-01T10:29
2021-08-01T10:29
общество
ржд
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Требования к вокзальным дикторам серьезные: необходимо обладать специальным образованием, регулярно проходить обучение и "ставить голос", рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД.День железнодорожника отмечается в России ежегодно в первое воскресенье августа и в этом году праздник приходится на первое августа. Ключевую роль среди работников этой профессии играет вокзальный диктор, которого пассажиры не видят, но благодаря его труду они своевременно узнают об изменениях в расписании, находят потерявшихся спутников и даже признаются в любви."Диктор - одна из важнейших профессий на железнодорожном вокзале. Считается, что если сам вокзал – лицо города, то диктор – его голос. Именно поэтому к представителям этой профессии предъявляются особо высокие требования", - рассказали в РЖД.Для того, чтобы стать диктором вокзального комплекса, как отметили в пресс-службе, прежде всего необходимо иметь глубокое понимание специфики и нюансов железнодорожной инфраструктуры, поэтому на данную работу принимаются только люди с высшим или средним профессиональным образованием по специализации "Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)"."При этом после трудоустройства обучение не заканчивается. Для дикторов на регулярной основе проводятся курсы повышения квалификации, в рамках которых они учатся "ставить" голос, управлять интонацией, устранять недочеты в дикции и прочее", - объяснили в компании.Впрочем, как пояснили в РЖД, развитие технологий упростило работу дикторам - в настоящее время вокзалы оснащаются Централизованной системой информирования пассажиров. В компании рассказали, что с её помощью автоматизируется процесс оповещения пассажиров и синхронизируется трансляция информации на устройства динамической навигации."Программное обеспечение данной системы, на основе оперативно вносимых изменений в график движения поездов (путь, время прибытия), в автоматическом режиме генерирует объявление и воспроизводит его синтезированным голосом в назначенное время", - отметили в пресс-службе.И хотя такие технологии позволяют существенно снизить нагрузку на дикторов, их профессия по-прежнему остается одной из важнейших на вокзальном комплексе, добавили в компании.
https://ria.ru/20210724/turizm-1742697906.html
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общество, ржд, россия
В РЖД рассказали, как стать вокзальным диктором
РЖД: вокзальным дикторам приходится регулярно проходить обучение и "ставить голос"
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Требования к вокзальным дикторам серьезные: необходимо обладать специальным образованием, регулярно проходить обучение и "ставить голос", рассказали РИА Новости в пресс-службе РЖД
.
День железнодорожника отмечается в России ежегодно в первое воскресенье августа и в этом году праздник приходится на первое августа. Ключевую роль среди работников этой профессии играет вокзальный диктор, которого пассажиры не видят, но благодаря его труду они своевременно узнают об изменениях в расписании, находят потерявшихся спутников и даже признаются в любви.
"Диктор - одна из важнейших профессий на железнодорожном вокзале. Считается, что если сам вокзал – лицо города, то диктор – его голос. Именно поэтому к представителям этой профессии предъявляются особо высокие требования", - рассказали в РЖД.
Для того, чтобы стать диктором вокзального комплекса, как отметили в пресс-службе, прежде всего необходимо иметь глубокое понимание специфики и нюансов железнодорожной инфраструктуры, поэтому на данную работу принимаются только люди с высшим или средним профессиональным образованием по специализации "Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)".
"При этом после трудоустройства обучение не заканчивается. Для дикторов на регулярной основе проводятся курсы повышения квалификации, в рамках которых они учатся "ставить" голос, управлять интонацией, устранять недочеты в дикции и прочее", - объяснили в компании.
Впрочем, как пояснили в РЖД, развитие технологий упростило работу дикторам - в настоящее время вокзалы оснащаются Централизованной системой информирования пассажиров. В компании рассказали, что с её помощью автоматизируется процесс оповещения пассажиров и синхронизируется трансляция информации на устройства динамической навигации.
"Программное обеспечение данной системы, на основе оперативно вносимых изменений в график движения поездов (путь, время прибытия), в автоматическом режиме генерирует объявление и воспроизводит его синтезированным голосом в назначенное время", - отметили в пресс-службе.
И хотя такие технологии позволяют существенно снизить нагрузку на дикторов, их профессия по-прежнему остается одной из важнейших на вокзальном комплексе, добавили в компании.