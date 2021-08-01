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Эксперт рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново
Эксперт рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново - РИА Новости, 01.08.2021
Эксперт рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново
Новейшие цифровые решения уже скоро заставят многих работников интеллектуального труда обучаться актуальным навыкам, при этом о сокращении рабочих мест речь не... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T06:11
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общество
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новейшие цифровые решения уже скоро заставят многих работников интеллектуального труда обучаться актуальным навыкам, при этом о сокращении рабочих мест речь не идет, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина.По ее словам, такое будущее ждет всех, чью деятельность можно перевести в "цифру".При этом собеседница агентства уверена: цифровизация создает рабочие места, а не сокращает их. Для роста цифровизации необходимо сопровождение людей."Цифровизация призвана изначально повысить производительность труда, но это не обязательно должно сокращать число рабочих мест. Цифровизация - это повышение качества жизни через рост качества продуктов, услуг и инфраструктуры жизнедеятельности человека, всего, в чем он живет и реализует себя", - пояснила она.
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общество, россия
06:11 01.08.2021 (обновлено: 06:12 01.08.2021)
 
Эксперт рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново

Ректор Университета 20.35 Яныкина рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новейшие цифровые решения уже скоро заставят многих работников интеллектуального труда обучаться актуальным навыкам, при этом о сокращении рабочих мест речь не идет, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина.
По ее словам, такое будущее ждет всех, чью деятельность можно перевести в "цифру".
"Сейчас в стране четыре миллиона бухгалтеров, и в то же время выходят на рынок цифровые решения, которые повышают эффективность человеческого труда в этой сфере. Такие категории, конечно, должны будут не то, чтобы переучиваться на новые профессии, но осваивать цифровые навыки", - привела пример Яныкина.
При этом собеседница агентства уверена: цифровизация создает рабочие места, а не сокращает их. Для роста цифровизации необходимо сопровождение людей.
"Цифровизация призвана изначально повысить производительность труда, но это не обязательно должно сокращать число рабочих мест. Цифровизация - это повышение качества жизни через рост качества продуктов, услуг и инфраструктуры жизнедеятельности человека, всего, в чем он живет и реализует себя", - пояснила она.
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