https://ria.ru/20210801/bukhgalter-1743822654.html

Эксперт рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново

Эксперт рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново - РИА Новости, 01.08.2021

Эксперт рассказала, почему бухгалтерам в России придется учиться заново

Новейшие цифровые решения уже скоро заставят многих работников интеллектуального труда обучаться актуальным навыкам, при этом о сокращении рабочих мест речь не... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T06:11

2021-08-01T06:11

2021-08-01T06:12

общество

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новейшие цифровые решения уже скоро заставят многих работников интеллектуального труда обучаться актуальным навыкам, при этом о сокращении рабочих мест речь не идет, рассказала в интервью РИА Новости ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина.По ее словам, такое будущее ждет всех, чью деятельность можно перевести в "цифру".При этом собеседница агентства уверена: цифровизация создает рабочие места, а не сокращает их. Для роста цифровизации необходимо сопровождение людей."Цифровизация призвана изначально повысить производительность труда, но это не обязательно должно сокращать число рабочих мест. Цифровизация - это повышение качества жизни через рост качества продуктов, услуг и инфраструктуры жизнедеятельности человека, всего, в чем он живет и реализует себя", - пояснила она.

https://ria.ru/20201012/bukhgalter-1579031081.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия