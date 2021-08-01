https://ria.ru/20210801/azerbaydzhan-1743837412.html

В Азербайджане заявили об обстреле своих позиций на границе с Арменией

В Азербайджане заявили об обстреле своих позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 01.08.2021

В Азербайджане заявили об обстреле своих позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении границы с Арменией. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T09:39

2021-08-01T09:39

2021-08-01T09:39

в мире

армения

азербайджан

минобороны азербайджана

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БАКУ, 1 авг - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нахичеванском направлении границы с Арменией."Первого августа примерно в 03.45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия разного калибра подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики", - говорится в сообщении военного ведомства.Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.Министерство обороны Армении накануне сообщало, что вооруженные силы Азербайджана в субботу обстреляли армянские позиции на границе близ села Ерасх (азербайджанской название - Араздейен) Араратской области. Отмечалось, что ответными действиями огонь противника был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.

https://ria.ru/20210731/armeniya-1743755384.html

https://ria.ru/20210730/bespilotnik-1743565912.html

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азербайджан

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2021

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в мире, армения, азербайджан, минобороны азербайджана