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Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией
Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 01.08.2021
Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией
Россия с августа расширяет авиасообщение с Белоруссией: будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг РФ. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T00:29
2021-08-01T00:29
общество
белоруссия
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия с августа расширяет авиасообщение с Белоруссией: будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг РФ.Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с 1 августа количество регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе. Полеты Сочи-Минск и Краснодар-Минск разрешено выполнять с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.Россия 21 сентября прошлого года возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Белоруссией.Первого июля состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба белорусского лидера, среди прочего обсуждалось открытие большего числа рейсов компании "Белавиа" на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы после инцидента с бортом Ryanair, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.
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общество, белоруссия, россия
00:29 01.08.2021
 
Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией

Россия увеличивает количество авиарейсов в Белоруссию

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия с августа расширяет авиасообщение с Белоруссией: будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг РФ.
Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с 1 августа количество регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе. Полеты Сочи-Минск и Краснодар-Минск разрешено выполнять с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.
Россия 21 сентября прошлого года возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Белоруссией.
Первого июля состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба белорусского лидера, среди прочего обсуждалось открытие большего числа рейсов компании "Белавиа" на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.
В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы после инцидента с бортом Ryanair, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.
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