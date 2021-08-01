https://ria.ru/20210801/aviasoobschenie-1743813416.html

Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией

Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией - РИА Новости, 01.08.2021

Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией

Россия с августа расширяет авиасообщение с Белоруссией: будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг РФ. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T00:29

2021-08-01T00:29

2021-08-01T00:29

общество

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c143b6458f60a3447fc8b47e0f165606.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия с августа расширяет авиасообщение с Белоруссией: будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг РФ.Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, с 1 августа количество регулярных рейсов по маршруту Москва-Минск увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе. Полеты Сочи-Минск и Краснодар-Минск разрешено выполнять с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.Россия 21 сентября прошлого года возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Белоруссией.Первого июля состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщала пресс-служба белорусского лидера, среди прочего обсуждалось открытие большего числа рейсов компании "Белавиа" на юг России - в Сочи, Краснодар и Анапу.В конце мая первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что "Белавиа" на фоне ограничений на ее полеты, принятых рядом стран Европы после инцидента с бортом Ryanair, будет менять модель бизнеса, в частности, развивать рейсы в СНГ, включая Россию.

https://ria.ru/20210728/tailand-1743225499.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белоруссия, россия