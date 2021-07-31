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На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды
На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды - РИА Новости, 31.07.2021
На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды
Военные самолёты и вертолёты за сутки сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:15
2021-07-31T12:15
происшествия
ми-8
республика саха (якутия)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Военные самолёты и вертолёты за сутки сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщило Минобороны РФ."Авиация Минобороны РФ за сутки выполнила восемь сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Якутии", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды, экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации - 41 тонну, а также обеспечили перевозку 28 специалистов противопожарной службы и более 800 килограммов грузов.
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происшествия, ми-8, республика саха (якутия)
12:15 31.07.2021
 
На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды

Военные самолеты и вертолеты за сутки сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии

© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны / Перейти в фотобанкСотрудник "Авиалесоохраны" проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии
Сотрудник Авиалесоохраны проводит противопожарные мероприятия для препятствия распространению лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Военные самолёты и вертолёты за сутки сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщило Минобороны РФ.
"Авиация Минобороны РФ за сутки выполнила восемь сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Якутии", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды, экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации - 41 тонну, а также обеспечили перевозку 28 специалистов противопожарной службы и более 800 килограммов грузов.
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