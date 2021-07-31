https://ria.ru/20210731/yakutiya-1743752565.html
На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды
На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды - РИА Новости, 31.07.2021
На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды
Военные самолёты и вертолёты за сутки сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:15
2021-07-31T12:15
2021-07-31T12:15
происшествия
ми-8
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742240287_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_69325894056b1d8a478933093f345cc5.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Военные самолёты и вертолёты за сутки сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщило Минобороны РФ."Авиация Минобороны РФ за сутки выполнила восемь сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Якутии", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды, экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации - 41 тонну, а также обеспечили перевозку 28 специалистов противопожарной службы и более 800 килограммов грузов.
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742240287_20:0:2713:2020_1920x0_80_0_0_e8eaf5275b4d5b400e24fec2e7e5222b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ми-8, республика саха (якутия)
На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды
Военные самолеты и вертолеты за сутки сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии