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На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды

На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды - РИА Новости, 31.07.2021

На очаги лесных пожаров в Якутии за сутки сбросили 377 тонн воды

Военные самолёты и вертолёты за сутки сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T12:15

2021-07-31T12:15

2021-07-31T12:15

происшествия

ми-8

республика саха (якутия)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Военные самолёты и вертолёты за сутки сбросили 377 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщило Минобороны РФ."Авиация Минобороны РФ за сутки выполнила восемь сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Якутии", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды, экипажи вертолетов Ми-8 армейской авиации - 41 тонну, а также обеспечили перевозку 28 специалистов противопожарной службы и более 800 килограммов грузов.

республика саха (якутия)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ми-8, республика саха (якутия)