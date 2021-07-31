https://ria.ru/20210731/turtsiya-1743786061.html

Эрдоган пообещал отстроить дома для пострадавших от пожаров на юге Турции

Эрдоган пообещал отстроить дома для пострадавших от пожаров на юге Турции - РИА Новости, 31.07.2021

Эрдоган пообещал отстроить дома для пострадавших от пожаров на юге Турции

Дома для пострадавших от лесных пожаров на юге Турции будут построены в течение года, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T17:16

2021-07-31T17:16

2021-07-31T17:16

в мире

мерсин

реджеп тайип эрдоган

турция

адана (провинция)

бодрум

лесные пожары в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743614521_0:0:786:443_1920x0_80_0_0_df1e20bfd0cfd9cb56dc465c607fd81f.jpg

АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Дома для пострадавших от лесных пожаров на юге Турции будут построены в течение года, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Все регионы, где бушуют лесные пожары, объявлены зонами стихийного бедствия. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь, выданы беспроцентные кредиты, погашение ранее взятых кредитов для них будет отложено. Также будет оказана помощь потерявшим теплицы, домашних животных. Наша цель - для тех, кто лишился крова, в течение года полностью отстроить дома", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре в Анталье, куда он прибыл для ознакомления с ситуацией в районах пожаров. Трансляция велась в Twitter.Он добавил, что для неотложной помощи пострадавшим из бюджета выделено 50 миллионов лир (около 6 миллионов долларов – ред.)"В настоящее время в тушении пожаров участвуют 13 самолетов из России, с Украины, из Азербайджана и Ирана. Все выгоревшие площади будут вновь озеленены и не будут использоваться для других целей", - добавил турецкий лидер.Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали несколько отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743782422.html

мерсин

турция

адана (провинция)

бодрум

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесные пожары подступили к отелям в Бодруме Эвакуируемый в Бодруме отель - Titanic. И на этот курорт подступили лесные пожары. 2021-07-31T17:16 true PT1M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мерсин, реджеп тайип эрдоган, турция, адана (провинция), бодрум, лесные пожары в турции