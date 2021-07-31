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Эрдоган пообещал отстроить дома для пострадавших от пожаров на юге Турции
Эрдоган пообещал отстроить дома для пострадавших от пожаров на юге Турции - РИА Новости, 31.07.2021
Эрдоган пообещал отстроить дома для пострадавших от пожаров на юге Турции
Дома для пострадавших от лесных пожаров на юге Турции будут построены в течение года, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T17:16
2021-07-31T17:16
в мире
мерсин
реджеп тайип эрдоган
турция
адана (провинция)
бодрум
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Дома для пострадавших от лесных пожаров на юге Турции будут построены в течение года, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Все регионы, где бушуют лесные пожары, объявлены зонами стихийного бедствия. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь, выданы беспроцентные кредиты, погашение ранее взятых кредитов для них будет отложено. Также будет оказана помощь потерявшим теплицы, домашних животных. Наша цель - для тех, кто лишился крова, в течение года полностью отстроить дома", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре в Анталье, куда он прибыл для ознакомления с ситуацией в районах пожаров. Трансляция велась в Twitter.Он добавил, что для неотложной помощи пострадавшим из бюджета выделено 50 миллионов лир (около 6 миллионов долларов – ред.)"В настоящее время в тушении пожаров участвуют 13 самолетов из России, с Украины, из Азербайджана и Ирана. Все выгоревшие площади будут вновь озеленены и не будут использоваться для других целей", - добавил турецкий лидер.Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали несколько отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html
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мерсин
турция
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Лесные пожары подступили к отелям в Бодруме
Эвакуируемый в Бодруме отель - Titanic. И на этот курорт подступили лесные пожары.
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в мире, мерсин, реджеп тайип эрдоган, турция, адана (провинция), бодрум, лесные пожары в турции
17:16 31.07.2021
 
Эрдоган пообещал отстроить дома для пострадавших от пожаров на юге Турции

Глава Турции Эрдоган пообещал за год отстроить дома для пострадавших от пожаров на юге страны

© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Турции
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех
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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Дома для пострадавших от лесных пожаров на юге Турции будут построены в течение года, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
"Все регионы, где бушуют лесные пожары, объявлены зонами стихийного бедствия. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь, выданы беспроцентные кредиты, погашение ранее взятых кредитов для них будет отложено. Также будет оказана помощь потерявшим теплицы, домашних животных. Наша цель - для тех, кто лишился крова, в течение года полностью отстроить дома", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре в Анталье, куда он прибыл для ознакомления с ситуацией в районах пожаров. Трансляция велась в Twitter.
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
Вчера, 16:51
Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции
Он добавил, что для неотложной помощи пострадавшим из бюджета выделено 50 миллионов лир (около 6 миллионов долларов – ред.)
"В настоящее время в тушении пожаров участвуют 13 самолетов из России, с Украины, из Азербайджана и Ирана. Все выгоревшие площади будут вновь озеленены и не будут использоваться для других целей", - добавил турецкий лидер.
Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.
Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали несколько отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
Лесной пожар в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
Вчера, 16:38
Число пострадавших при лесных пожарах в Турции достигло 410 человек
 
В миреМерсинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияАдана (провинция)БодрумЛесные пожары в Турции
 
 
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