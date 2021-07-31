https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html
Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России - РИА Новости, 31.07.2021
Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
Причиной рекордного числа смертей от коронавируса в России в июле стал штамм "дельта", заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший заведующий... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:37
2021-07-31T14:37
2021-07-31T14:47
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр чепурнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571355_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a0f4002371a2187b7860049be461131c.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Причиной рекордного числа смертей от коронавируса в России в июле стал штамм "дельта", заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший заведующий лабораторией центра "Вектор", вирусолог Александр Чепурнов.Однако Чепурнов назвал очевидным появление более опасных вариантов вируса в будущем и призвал вакцинироваться, чтобы не допустить роста смертности."Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся", — подчеркнул вирусолог.Среди причин этого он назвал распространение ложной информации о вреде прививок.С 1 по 31 июля от COVID-19 умерли 23 349 человек. Всего с начала пандемии в России скончались 158 563 человека.
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743722609.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571355_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_f5be322bb3194b19314cf2a6c8ec0718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр чепурнов
14:37 31.07.2021 (обновлено: 14:47 31.07.2021)
Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
Вирусолог Чепурнов: рекорд смертей от COVID в июле вызван штаммом "дельта" и медленной вакцинацией