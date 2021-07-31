Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html
Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России - РИА Новости, 31.07.2021
Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
Причиной рекордного числа смертей от коронавируса в России в июле стал штамм "дельта", заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший заведующий... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T14:37
2021-07-31T14:47
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр чепурнов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571355_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_a0f4002371a2187b7860049be461131c.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Причиной рекордного числа смертей от коронавируса в России в июле стал штамм "дельта", заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший заведующий лабораторией центра "Вектор", вирусолог Александр Чепурнов.Однако Чепурнов назвал очевидным появление более опасных вариантов вируса в будущем и призвал вакцинироваться, чтобы не допустить роста смертности."Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся", — подчеркнул вирусолог.Среди причин этого он назвал распространение ложной информации о вреде прививок.С 1 по 31 июля от COVID-19 умерли 23 349 человек. Всего с начала пандемии в России скончались 158 563 человека.
https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743722609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740571355_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_f5be322bb3194b19314cf2a6c8ec0718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр чепурнов
14:37 31.07.2021 (обновлено: 14:47 31.07.2021)
 
Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России

Вирусолог Чепурнов: рекорд смертей от COVID в июле вызван штаммом "дельта" и медленной вакцинацией

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных Covid-19
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Причиной рекордного числа смертей от коронавируса в России в июле стал штамм "дельта", заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший заведующий лабораторией центра "Вектор", вирусолог Александр Чепурнов.
"Хуже теперь не будет. Сегодня умирают те люди, которые заболели две недели назад. Сейчас будет происходить снижение", — пояснил он.
Однако Чепурнов назвал очевидным появление более опасных вариантов вируса в будущем и призвал вакцинироваться, чтобы не допустить роста смертности.
"Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся", — подчеркнул вирусолог.
3D-модель коронавируса
05:53Распространение коронавируса
Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
Среди причин этого он назвал распространение ложной информации о вреде прививок.
С 1 по 31 июля от COVID-19 умерли 23 349 человек. Всего с начала пандемии в России скончались 158 563 человека.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Чепурнов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Поезд, столкнувшийся с грузовиком под Калугой, задержится на четыре часа
15:29На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор
15:24В "Роскосмосе" заявили о рисках использования МКС после 2024 года
15:22Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
15:22В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
15:22В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
15:14Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
15:07Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
15:06Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
15:04Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
15:01СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения
15:00Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
14:56Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
14:55При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
14:41При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
14:37Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
14:37В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
14:36Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
14:34В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
14:24В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
Лента новостейМолния