https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html

Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России

Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России - РИА Новости, 31.07.2021

Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России

Причиной рекордного числа смертей от коронавируса в России в июле стал штамм "дельта", заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший заведующий... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T14:37

2021-07-31T14:37

2021-07-31T14:47

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коронавирус в россии

александр чепурнов

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Причиной рекордного числа смертей от коронавируса в России в июле стал штамм "дельта", заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" бывший заведующий лабораторией центра "Вектор", вирусолог Александр Чепурнов.Однако Чепурнов назвал очевидным появление более опасных вариантов вируса в будущем и призвал вакцинироваться, чтобы не допустить роста смертности."Совершенно критическим моментом является то, что мы медленно вакцинируемся", — подчеркнул вирусолог.Среди причин этого он назвал распространение ложной информации о вреде прививок.С 1 по 31 июля от COVID-19 умерли 23 349 человек. Всего с начала пандемии в России скончались 158 563 человека.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743722609.html

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