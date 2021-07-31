https://ria.ru/20210731/pozhary-1743784089.html

Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции

Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 31.07.2021

Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции

Турецкие власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, рассматривается также версия поджогов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T16:51

2021-07-31T16:51

2021-07-31T17:01

в мире

реджеп тайип эрдоган

турция

лесные пожары в турции

мерсин

адана (провинция)

бодрум

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АНКАРА, 31 июл – РИА Новости. Турецкие власти расследуют причины охвативших юг страны лесных пожаров, рассматривается также версия поджогов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре в Анталье, куда он прибыл для ознакомления с ситуацией в районах пожаров. Трансляция велась в Twitter.Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли). Ранее сообщалось о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали несколько отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210731/pozhary-1743760200.html

турция

мерсин

адана (провинция)

бодрум

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