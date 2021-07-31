https://ria.ru/20210731/pozhar-1743757708.html

Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до шести

Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до шести - РИА Новости, 31.07.2021

Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до шести

Двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, обнаружены мертвыми, общее число погибших в зоне стихийного... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T12:56

2021-07-31T12:56

2021-07-31T12:56

в мире

мерсин

адана (провинция)

бодрум

лесные пожары в турции

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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, обнаружены мертвыми, общее число погибших в зоне стихийного бедствия возросло до шести, передает агентство Anadolu.Ранее сообщалось о четырех жертвах лесных пожаров и 183 пострадавших.Отмечается, что еще двое рабочих пострадали при тушении пожара и были госпитализированы.Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли).Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210731/kareliya-1743753971.html

мерсин

адана (провинция)

бодрум

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в мире, мерсин, адана (провинция), бодрум, лесные пожары в турции