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Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до шести
Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до шести - РИА Новости, 31.07.2021
Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до шести
Двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, обнаружены мертвыми, общее число погибших в зоне стихийного... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:56
2021-07-31T12:56
в мире
мерсин
адана (провинция)
бодрум
лесные пожары в турции
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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, обнаружены мертвыми, общее число погибших в зоне стихийного бедствия возросло до шести, передает агентство Anadolu.Ранее сообщалось о четырех жертвах лесных пожаров и 183 пострадавших.Отмечается, что еще двое рабочих пострадали при тушении пожара и были госпитализированы.Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли).Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
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в мире, мерсин, адана (провинция), бодрум, лесные пожары в турции
12:56 31.07.2021
 
Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до шести

Anadolu: число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до шести

© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Турции
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / пресс-служба Госкорпорации Ростех
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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Двое рабочих, занятых при тушении лесного пожара в районе Манавгат турецкой провинции Анталья, обнаружены мертвыми, общее число погибших в зоне стихийного бедствия возросло до шести, передает агентство Anadolu.
Ранее сообщалось о четырех жертвах лесных пожаров и 183 пострадавших.
Отмечается, что еще двое рабочих пострадали при тушении пожара и были госпитализированы.
Как заявил ранее в субботу министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, за последние четыре дня взяты под контроль 88 лесных пожаров в 30 турецких провинциях. Продолжается тушение 10 пожаров в провинциях Адана (район Пос), Анталья (Манавгат, Аксеки, Газипаша), Мугла (Мармарис, Кёйджегиз), Мерсин (Айдынджик, Силифке), Османие (Кадирли).
Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
12:22
В Карелии локализовали все лесные пожары
 
В миреМерсинАдана (провинция)БодрумЛесные пожары в Турции
 
 
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