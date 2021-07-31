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"Не смешите": Пушков оценил планы конгресса США по "Северному потоку — 2"
"Не смешите": Пушков оценил планы конгресса США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 31.07.2021
"Не смешите": Пушков оценил планы конгресса США по "Северному потоку — 2"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в американском конгрессе законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T09:27
2021-07-31T13:02
сша
москва
джон маккейн (политик)
джо байден
алексей пушков
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
северный поток — 2
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в американском конгрессе законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году.В документе, помимо прочего, предлагается лишить президента Джо Байдена права на отказ от санкций против "Северного потока — 2". По мнению члена Совфеда, подобные опасения из-за газопровода говорят о том, что на Западе явно ошиблись, когда сочли Россию "региональной державой" и "бензоколонкой". По его словам, в такую "понятийную ловушку" в свое время попались и бывший президент США Барак Обама, и сенаторы Джон Маккейн и Митт Ромни.Тем не менее сейчас тема энергетической политики России стала одной из наиболее популярных в Европе и Соединенных Штатах, что лишний раз подчеркивает ее статус мировой державы, считает сенатор."Региональная держава"? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности — с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину и Белому дому, требуя ввести новые санкции против "Северного потока — 2". Так, сенаторы пригрозили заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать реализации проекта, однако строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210730/potok-1743563819.html
https://ria.ru/20210730/potok-1743534751.html
https://ria.ru/20210725/gazoprovod-1742742660.html
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сша, москва, джон маккейн (политик), джо байден, алексей пушков, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, северный поток — 2, россия
09:27 31.07.2021 (обновлено: 13:02 31.07.2021)
 
"Не смешите": Пушков оценил планы конгресса США по "Северному потоку — 2"

Сенатор Пушков высмеял намерение конгресса США противостоять Байдену из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в американском конгрессе законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году.
В документе, помимо прочего, предлагается лишить президента Джо Байдена права на отказ от санкций против "Северного потока — 2". По мнению члена Совфеда, подобные опасения из-за газопровода говорят о том, что на Западе явно ошиблись, когда сочли Россию "региональной державой" и "бензоколонкой". По его словам, в такую "понятийную ловушку" в свое время попались и бывший президент США Барак Обама, и сенаторы Джон Маккейн и Митт Ромни.
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Тем не менее сейчас тема энергетической политики России стала одной из наиболее популярных в Европе и Соединенных Штатах, что лишний раз подчеркивает ее статус мировой державы, считает сенатор.
"Региональная держава"? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности — с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину и Белому дому, требуя ввести новые санкции против "Северного потока — 2". Так, сенаторы пригрозили заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект".
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
Вашингтон четыре раза вводил санкции, пытаясь помешать реализации проекта, однако строительство вышло на финальную стадию и должно завершиться к концу лета. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
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СШАМоскваДжон Маккейн (политик)Джо БайденАлексей ПушковМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЕвросоюзСеверный поток — 2Россия
 
 
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