Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/pdd-1743756427.html
Миронов предложил внести ПДД в школьную программу
Миронов предложил внести ПДД в школьную программу - РИА Новости, 31.07.2021
Миронов предложил внести ПДД в школьную программу
ПДД важно и нужно изучать в школе, но создавать новый предмет и "устраивать эксперименты на школьниках" не следует, достаточно добавить изучение правил... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:42
2021-07-31T12:43
общество
сергей миронов
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577322574_0:154:3017:1852_1920x0_80_0_0_b1a11e01cddae88e213194b5bea50bcd.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПДД важно и нужно изучать в школе, но создавать новый предмет и "устраивать эксперименты на школьниках" не следует, достаточно добавить изучение правил поведения на дороге в рамках ОБЖ, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) направил открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в школьную программу изучение правил дорожного движения с возможностью сдавать по новому предмету ЕГЭ (документ имеется в распоряжении РИА Новости)."Не считаю это хорошей идеей, потому что ПДД не нужно сдавать для поступления в вузы, а раз так, то зачем, спрашивается, ученикам тратить силы на еще один экзамен? И уж тем более не стоит включать это в ЕГЭ, потому что и сам единый госэкзамен в его нынешнем виде надо отменить", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик отметил, что изучать ПДД нужно не в рамках нового предмета, а уже существующего, например, в программе ОБЖ."Инициативу … можно поддержать лишь в одном: преподавать ПДД в школах нужно, но не в рамках нового предмета, а в качестве дополнения к уже существующим урокам. Например, в рамках "Основ безопасности жизнедеятельности" с увеличением количества часов по этой теме", - написал Миронов.
https://ria.ru/20210731/voditel-1743732010.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577322574_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_34d3de51cc308f13ec0720e12cbf6dc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сергей миронов, михаил мишустин, россия
12:42 31.07.2021 (обновлено: 12:43 31.07.2021)
 
Миронов предложил внести ПДД в школьную программу

Председатель СР Миронов предложил преподавать правила дорожного движения в школах в рамках ОБЖ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили у светофора на Кремлевской набережной
Автомобили у светофора на Кремлевской набережной - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПДД важно и нужно изучать в школе, но создавать новый предмет и "устраивать эксперименты на школьниках" не следует, достаточно добавить изучение правил поведения на дороге в рамках ОБЖ, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) направил открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в школьную программу изучение правил дорожного движения с возможностью сдавать по новому предмету ЕГЭ (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
"Не считаю это хорошей идеей, потому что ПДД не нужно сдавать для поступления в вузы, а раз так, то зачем, спрашивается, ученикам тратить силы на еще один экзамен? И уж тем более не стоит включать это в ЕГЭ, потому что и сам единый госэкзамен в его нынешнем виде надо отменить", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что изучать ПДД нужно не в рамках нового предмета, а уже существующего, например, в программе ОБЖ.
"Инициативу … можно поддержать лишь в одном: преподавать ПДД в школах нужно, но не в рамках нового предмета, а в качестве дополнения к уже существующим урокам. Например, в рамках "Основ безопасности жизнедеятельности" с увеличением количества часов по этой теме", - написал Миронов.
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
09:06
Эксперты дали советы начинающим водителям
 
ОбществоСергей МироновМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29На место ЧП с поездом в Калужской области выехал транспортный прокурор
15:24В "Роскосмосе" заявили о рисках использования МКС после 2024 года
15:22Под Петербургом частично обрушилась историческая дача Кривдиной
15:22В РАН назвали способ восстановить интеллект после COVID-19
15:22В Якутии остановили действие указа о "свободных от коронавируса" заведениях
15:14Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
15:07Захарова возмутилась реакцией западных СМИ на участие россиян в Олимпиаде
15:06Грузовик, столкнувшийся с поездом под Калугой, ехал на красный свет
15:04Водителей предупредили о начале "сплошных проверок" на дорогах
15:01СБУ заявила, что получила от Чауса свидетельства его похищения
15:00Глава ЛНР назвал условие урегулирования конфликта в Донбассе
14:56Рогозин сообщил об очистке атмосферы в модуле "Наука"
14:55При столкновении поезда в грузовиком под Калугой пострадали два человека
14:41При опрокидывании судна у крепости Орешек погиб человек
14:37Вирусолог объяснил июльский рекорд смертности от коронавируса в России
14:37В ЛНР прокомментировали украинский закон о национальном сопротивлении
14:36Экс-секретарь СНБО Украины подрался с советником главы офиса Зеленского
14:34В Узбекистане произвели первые партии вакцины "Спутник V"
14:24В МИД оценили диалог России и США в сфере контроля над вооружениями
14:23Глава ЛНР обвинил Киев в попытках возобновить боевые действия в Донбассе
Лента новостейМолния