https://ria.ru/20210731/pdd-1743756427.html

Миронов предложил внести ПДД в школьную программу

Миронов предложил внести ПДД в школьную программу - РИА Новости, 31.07.2021

Миронов предложил внести ПДД в школьную программу

ПДД важно и нужно изучать в школе, но создавать новый предмет и "устраивать эксперименты на школьниках" не следует, достаточно добавить изучение правил... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T12:42

2021-07-31T12:42

2021-07-31T12:43

общество

сергей миронов

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПДД важно и нужно изучать в школе, но создавать новый предмет и "устраивать эксперименты на школьниках" не следует, достаточно добавить изучение правил поведения на дороге в рамках ОБЖ, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) направил открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в школьную программу изучение правил дорожного движения с возможностью сдавать по новому предмету ЕГЭ (документ имеется в распоряжении РИА Новости)."Не считаю это хорошей идеей, потому что ПДД не нужно сдавать для поступления в вузы, а раз так, то зачем, спрашивается, ученикам тратить силы на еще один экзамен? И уж тем более не стоит включать это в ЕГЭ, потому что и сам единый госэкзамен в его нынешнем виде надо отменить", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик отметил, что изучать ПДД нужно не в рамках нового предмета, а уже существующего, например, в программе ОБЖ."Инициативу … можно поддержать лишь в одном: преподавать ПДД в школах нужно, но не в рамках нового предмета, а в качестве дополнения к уже существующим урокам. Например, в рамках "Основ безопасности жизнедеятельности" с увеличением количества часов по этой теме", - написал Миронов.

https://ria.ru/20210731/voditel-1743732010.html

россия

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общество, сергей миронов, михаил мишустин, россия