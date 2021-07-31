https://ria.ru/20210731/pdd-1743756427.html
Миронов предложил внести ПДД в школьную программу
Миронов предложил внести ПДД в школьную программу - РИА Новости, 31.07.2021
Миронов предложил внести ПДД в школьную программу
ПДД важно и нужно изучать в школе, но создавать новый предмет и "устраивать эксперименты на школьниках" не следует, достаточно добавить изучение правил... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:42
2021-07-31T12:42
2021-07-31T12:43
общество
сергей миронов
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577322574_0:154:3017:1852_1920x0_80_0_0_b1a11e01cddae88e213194b5bea50bcd.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ПДД важно и нужно изучать в школе, но создавать новый предмет и "устраивать эксперименты на школьниках" не следует, достаточно добавить изучение правил поведения на дороге в рамках ОБЖ, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) направил открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением включить в школьную программу изучение правил дорожного движения с возможностью сдавать по новому предмету ЕГЭ (документ имеется в распоряжении РИА Новости)."Не считаю это хорошей идеей, потому что ПДД не нужно сдавать для поступления в вузы, а раз так, то зачем, спрашивается, ученикам тратить силы на еще один экзамен? И уж тем более не стоит включать это в ЕГЭ, потому что и сам единый госэкзамен в его нынешнем виде надо отменить", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Политик отметил, что изучать ПДД нужно не в рамках нового предмета, а уже существующего, например, в программе ОБЖ."Инициативу … можно поддержать лишь в одном: преподавать ПДД в школах нужно, но не в рамках нового предмета, а в качестве дополнения к уже существующим урокам. Например, в рамках "Основ безопасности жизнедеятельности" с увеличением количества часов по этой теме", - написал Миронов.
https://ria.ru/20210731/voditel-1743732010.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577322574_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_34d3de51cc308f13ec0720e12cbf6dc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, михаил мишустин, россия
12:42 31.07.2021 (обновлено: 12:43 31.07.2021)
Миронов предложил внести ПДД в школьную программу
Председатель СР Миронов предложил преподавать правила дорожного движения в школах в рамках ОБЖ
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
ПДД важно и нужно изучать в школе, но создавать новый предмет и "устраивать эксперименты на школьниках" не следует, достаточно добавить изучение правил поведения на дороге в рамках ОБЖ, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
.
Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) направил открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину
с предложением включить в школьную программу изучение правил дорожного движения с возможностью сдавать по новому предмету ЕГЭ (документ имеется в распоряжении РИА Новости).
"Не считаю это хорошей идеей, потому что ПДД не нужно сдавать для поступления в вузы, а раз так, то зачем, спрашивается, ученикам тратить силы на еще один экзамен? И уж тем более не стоит включать это в ЕГЭ, потому что и сам единый госэкзамен в его нынешнем виде надо отменить", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что изучать ПДД нужно не в рамках нового предмета, а уже существующего, например, в программе ОБЖ.
"Инициативу … можно поддержать лишь в одном: преподавать ПДД в школах нужно, но не в рамках нового предмета, а в качестве дополнения к уже существующим урокам. Например, в рамках "Основ безопасности жизнедеятельности" с увеличением количества часов по этой теме", - написал Миронов.