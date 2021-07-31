Опубликовали снимок первого входа экипажа в модуль "Наука" на МКС
Французский астронавт Томас Песке опубликовал снимок первого входа экипажа в модуль "Наука" на МКС
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Французский астронавт Тома Песке опубликовал в Twitter с борта Международной космической станции (МКС) снимок первого входа экипажа в новый российский модуль "Наука".
Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.
На снимке видно, как космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в респираторах берут пробы воздуха в модуле "Наука".
"Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.
On a ouvert l’écoutille de MLM hier ! Un petit côté sas de sous-marin, non ?— Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 31, 2021
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We opened the hatch to MLM yesterday! It’s pointing towards 🌏 so mostly it will be down for us on @Space_Station: doesn’t it look like a submarine hatch? #Nauka #MissionAlpha https://t.co/CGREy9t3wS pic.twitter.com/FOmoSdLm50
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.