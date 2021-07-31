https://ria.ru/20210731/nauka-1743803227.html

Опубликовали снимок первого входа экипажа в модуль "Наука" на МКС

Опубликовали снимок первого входа экипажа в модуль "Наука" на МКС - РИА Новости, 31.07.2021

Опубликовали снимок первого входа экипажа в модуль "Наука" на МКС

Французский астронавт Тома Песке опубликовал в Twitter с борта Международной космической станции (МКС) снимок первого входа экипажа в новый российский модуль... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T20:51

2021-07-31T20:51

2021-07-31T20:51

байконур (город)

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

протон-м

тома песке

петр дубров

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Французский астронавт Тома Песке опубликовал в Twitter с борта Международной космической станции (МКС) снимок первого входа экипажа в новый российский модуль "Наука".Модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Накануне экипаж открыл люк в модуль.На снимке видно, как космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров в респираторах берут пробы воздуха в модуле "Наука"."Науку" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

https://ria.ru/20210731/kosmos-1743769862.html

байконур (город)

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байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, протон-м, тома песке, петр дубров