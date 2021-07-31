https://ria.ru/20210731/moshennichestvo-1743757401.html
Россиян предупредили о новом мошенничестве с сертификатами о вакцинации
Россиян предупредили о новом мошенничестве с сертификатами о вакцинации - РИА Новости, 31.07.2021
Россиян предупредили о новом мошенничестве с сертификатами о вакцинации
Эксперты по информационной безопасности раскрыли новую схему шантажа, с которой сталкиваются покупатели поддельных сертификатов о вакцинации “Спутником V”,... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T12:53
2021-07-31T12:53
2021-07-31T14:11
общество
технологии
мошенничество
информационная безопасность
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Эксперты по информационной безопасности раскрыли новую схему шантажа, с которой сталкиваются покупатели поддельных сертификатов о вакцинации “Спутником V”, сообщил “Коммерсант”.Теперь злоумышленники рассылают покупателям фальшивого документа сообщения об аресте врача, подпись которого в нем указана. Затем они предлагают жертве удалить переписку с данными о покупке при условии перевода 50 тысяч рублей на карту. В таких случаях мошенники нередко прибегают к шантажу, ведь за приобретение и хранение фальшивого сертификата заказчику грозит до года лишения свободы."Продавцы нелегальных товаров и услуг будут использовать ситуацию по полной программе, сначала получив деньги за такую услугу, а потом шантажируя жертву и вытягивая из нее все до копейки", – отметил гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.Специалисты также спрогнозировали рост таких случаев. "Клиент платежеспособен, раз купил поддельный сертификат, так что результативность подобных атак довольно высока", – объяснил начальник отдела информбезопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд.Аналитики советуют россиянам незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и не отвечать на сообщения шантажистов.
https://ria.ru/20210705/poddelka-1739895725.html
https://ria.ru/20210629/moshennichestvo-1739048476.html
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общество, технологии, мошенничество, информационная безопасность, вакцинация россиян от covid-19
12:53 31.07.2021 (обновлено: 14:11 31.07.2021)
Россиян предупредили о новом мошенничестве с сертификатами о вакцинации
Мошенники разработали новую схему шантажа с поддельными справками о вакцинации "Спутником V"