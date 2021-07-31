https://ria.ru/20210731/metropoliten-1743743179.html

В московском метро начали тестировать оплату проезда "лицом"

В московском метро начали тестировать оплату проезда "лицом" - РИА Новости, 31.07.2021

В московском метро начали тестировать оплату проезда "лицом"

Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось на голубой ветке метро столицы, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T10:55

2021-07-31T10:55

2021-07-31T14:08

общество

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Тестирование оплаты проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay началось на голубой ветке метро столицы, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы."Самый быстрый, удобный и безопасный — на Филевской линии метро для пассажиров заработает Face Pay. Мы начинаем его тестирование — пока для 1000 человек. Постепенно подключим к тесту все линии и увеличим фокус-группу, и до конца года сервис будет доступен уже на всех станциях, как мы и обещали", — говорится в сообщении.Отмечается, что московское метро является лидером по количеству способов оплаты проезда, Face Pay не будет обязательным сервисом. Также ведомство предложило всем желающим стать участником тестирования.Уточняется, что при оплате Face Pay сохраняется бесплатная пересадка на МЦК и МЦД, а персональные данные никому не передаются. Ведомство отмечает, что проход по новой технологии осуществляется через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер. Кроме того, от участия в тестировании можно отказаться в любой момент.

https://realty.ria.ru/20210729/metro-1743463244.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московское центральное кольцо (мцк)