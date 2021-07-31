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AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров

AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров - РИА Новости, 31.07.2021

AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров

Ответственные за атаку на SolarWinds хакеры взламывали электронную почту в отделениях американской прокуратуры, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T04:45

2021-07-31T04:45

2021-07-31T04:45

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Ответственные за атаку на SolarWinds хакеры взламывали электронную почту в отделениях американской прокуратуры, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Как передает агентство со ссылкой на заявление американского минюста, стоящие за масштабной атакой на SolarWinds хакеры, которых связывают с Россией, в конце 2020 года взломали учетные записи электронной почты некоторых федеральных прокуроров.Взломаны были 80% учетных записей электронной почты Microsoft, которые использовали сотрудники четырех прокурорских офисов в Нью-Йорке, сообщает агентство. Всего, по данным минюста, учетные записи как минимум одного сотрудника были взломаны в 27 офисах прокуратуры, говорится в сообщении. Взломы были совершены с мая по конец декабря 2020 года, отмечает агентство, в декабре же была идентифицирована атака на SolarWinds.В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.

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в мире, сша, россия