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В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 31.07.2021
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T11:17
2021-07-31T11:17
происшествия
нижегородская область
группа газ
авто
гумвд
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.По предварительной информации, утром 31 июля на 47 километре автодороги Арзамас-Дивеево-Сатис водитель Mitsubishi Outlander выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "ГАЗ"."В результате столкновения трое пассажиров автомобиля Mitsubishi Outlander получили травмы, не совместимые с жизнью, водитель транспортного средства доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "ГАЗ" осмотрен медиками и отпущен", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские проводят проверку с целью установления причин ДТП.
https://ria.ru/20210730/dtp-1743665603.html
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происшествия, нижегородская область, группа газ, авто, гумвд
11:17 31.07.2021
 
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

При столкновении двух автомобилей в Нижегородской области погибли три человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
По предварительной информации, утром 31 июля на 47 километре автодороги Арзамас-Дивеево-Сатис водитель Mitsubishi Outlander выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "ГАЗ".
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"В результате столкновения трое пассажиров автомобиля Mitsubishi Outlander получили травмы, не совместимые с жизнью, водитель транспортного средства доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "ГАЗ" осмотрен медиками и отпущен", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские проводят проверку с целью установления причин ДТП.
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ПроисшествияНижегородская областьГруппа ГАЗАвтоГУМВД
 
 
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