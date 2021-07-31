https://ria.ru/20210731/dtp-1743744943.html

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 31.07.2021

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T11:17

2021-07-31T11:17

2021-07-31T11:17

происшествия

нижегородская область

группа газ

авто

гумвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733181955_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_58b0310aed33a0115125d3ab62a50537.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.По предварительной информации, утром 31 июля на 47 километре автодороги Арзамас-Дивеево-Сатис водитель Mitsubishi Outlander выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки "ГАЗ"."В результате столкновения трое пассажиров автомобиля Mitsubishi Outlander получили травмы, не совместимые с жизнью, водитель транспортного средства доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля "ГАЗ" осмотрен медиками и отпущен", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские проводят проверку с целью установления причин ДТП.

https://ria.ru/20210730/dtp-1743665603.html

https://ria.ru/20210729/avariya-1743432642.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, группа газ, авто, гумвд