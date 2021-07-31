https://ria.ru/20210731/donbass-1743733204.html

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 31.07.2021

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T09:18

2021-07-31T09:18

2021-07-31T09:18

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об одном обстреле в четверг со стороны ВС Украины."За истекшие сутки (30 июля) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Молодежное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210730/obstrel-1743714765.html

https://ria.ru/20210730/dnr-1743713611.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр