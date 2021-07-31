https://ria.ru/20210731/afganistan-1743785148.html

Талибы напали на офис ООН в афганском Герате

Талибы напали на офис ООН в афганском Герате - РИА Новости, 31.07.2021

Талибы напали на офис ООН в афганском Герате

Боевики движения "Талибан"* вновь напали на офис миссии ООН в афганском Герате, сообщил представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T17:08

2021-07-31T17:08

2021-07-31T17:35

в мире

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герат (провинция)

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* вновь напали на офис миссии ООН в афганском Герате, сообщил представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман."Террористическая группировка "Талибан"* снова совершила нападение на офис ООН в районе Гузара провинции Герат. Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) борются с террористами и отразят их атаку", - написал Аман в Twitter.Ранее минобороны сообщило, что военные Афганистана отбили у талибов район Гузара в провинции Герат.В пятницу на сайте миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в Герате на северо-западе страны, один полицейский погиб. Сотрудники ООН не пострадали. Вход в здание миссии обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов. Местный житель рассказал РИА Новости, что бои идут на окраинах Герата, в самом городе все под контролем силовиков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая группировка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/afganistan-1743741840.html

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герат (провинция)

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в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция), обострение ситуации в афганистане