Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210731/afganistan-1743785148.html
Талибы напали на офис ООН в афганском Герате
Талибы напали на офис ООН в афганском Герате - РИА Новости, 31.07.2021
Талибы напали на офис ООН в афганском Герате
Боевики движения "Талибан"* вновь напали на офис миссии ООН в афганском Герате, сообщил представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T17:08
2021-07-31T17:35
в мире
оон
талибан
афганистан
герат (провинция)
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743738000_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_9d0fdc3f39aae4360dff00a8f11e73c8.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* вновь напали на офис миссии ООН в афганском Герате, сообщил представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман."Террористическая группировка "Талибан"* снова совершила нападение на офис ООН в районе Гузара провинции Герат. Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) борются с террористами и отразят их атаку", - написал Аман в Twitter.Ранее минобороны сообщило, что военные Афганистана отбили у талибов район Гузара в провинции Герат.В пятницу на сайте миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в Герате на северо-западе страны, один полицейский погиб. Сотрудники ООН не пострадали. Вход в здание миссии обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов. Местный житель рассказал РИА Новости, что бои идут на окраинах Герата, в самом городе все под контролем силовиков.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая группировка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/afganistan-1743741840.html
афганистан
герат (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1f/1743738000_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba75dd0cb8992d69c12ce521ca9e4d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция), обострение ситуации в афганистане
17:08 31.07.2021 (обновлено: 17:35 31.07.2021)
 
Талибы напали на офис ООН в афганском Герате

Минобороны Афганистана: талибы напали на офис ООН в Герате, идут бои

© AFP 2021 / Hoshang HashimАфганские службы безопасности и афганские ополченцы, сражающиеся против талибов, стоят на страже в районе Энджил провинции Герат
Афганские службы безопасности и афганские ополченцы, сражающиеся против талибов, стоят на страже в районе Энджил провинции Герат - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© AFP 2021 / Hoshang Hashim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* вновь напали на офис миссии ООН в афганском Герате, сообщил представитель министерства обороны Афганистана Фавад Аман.
"Террористическая группировка "Талибан"* снова совершила нападение на офис ООН в районе Гузара провинции Герат. Афганские национальные силы обороны и безопасности (ANDSF) борются с террористами и отразят их атаку", - написал Аман в Twitter.
Ранее минобороны сообщило, что военные Афганистана отбили у талибов район Гузара в провинции Герат.
В пятницу на сайте миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) появилось сообщение о нападении на основной комплекс инфраструктуры ООН в Герате на северо-западе страны, один полицейский погиб. Сотрудники ООН не пострадали. Вход в здание миссии обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов. Местный житель рассказал РИА Новости, что бои идут на окраинах Герата, в самом городе все под контролем силовиков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая группировка.
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами (запрещены в РФ) в Герате
Вчера, 10:46В мире
Талибы напали на участников праздника в Афганистане, есть погибшие
 
В миреООНТалибанАфганистанГерат (провинция)Обострение ситуации в Афганистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Губернатор Оренбуржья проведет прямую линию с жителями региона
15:25Аэропорт Анапы переполнился улетающими туристами
15:25Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины
15:19В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
15:15В Новосибирске мужчина ударил ножом пожилого пассажира в автобусе
15:13Павлюченкова и Рублев выиграли олимпийский теннисный турнир в миксте
15:13В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
15:05На акциях против санитарных пропусков во Франции задержали 76 человек
15:00Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала серебро на ОИ
14:59Засурский был человеком блестящего интеллекта, заявил Мишустин
14:53Нарышкин прокомментировал обвинения России в кибератаках на США
14:51Синоптик пообещал москвичам "хлябистый" август
14:49Нарышкин заявил, что СВР знает часть правды об "отравлении" Навального
14:47Нарышкин рассказал, кто мог готовить тезисы Байдена о "проблемах Путина"
14:45Нарышкин прокомментировал обвинения России во вмешательстве в выборы в США
14:33Турция вручила Греции ноту протеста из-за убийства своего гражданина
14:29В Совфеде оценили слова Лашета о "Северном потоке — 2"
14:25Маск будет строить спутниковую станцию связи Британии, сообщили СМИ
14:25Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах в России
14:24СМИ: в Киеве подожгли служебный автомобиль посольства Грузии
Лента новостейМолния