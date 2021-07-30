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Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара

Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара - РИА Новости, 30.07.2021

Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара

Очень жаркая погода в начале недели снова придет в регионы Поволжья и Черноземья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T04:11

2021-07-30T04:11

2021-07-30T04:15

россия

поволжье

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

симферополь

севастополь

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Очень жаркая погода в начале недели снова придет в регионы Поволжья и Черноземья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он добавил, что в Татарстане будет аналогичная ситуация."Сейчас температура 21-25 градусов, а будет, если говорить о Татарстане, Башкортостане, Саратовской области, (плюс) 32-35 градусов. Заметное повышение", - уточнил ученый.Он добавил, что в Крыму - аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7 градусов. В Симферополе - 32-36 градусов, ночные температуры будут доходить до 20-градусной отметки."В Севастополе будет 30 градусов, а ночные - 21-23 градуса. Это обычная ситуация для приморских городов", - сказал метеоролог.

https://ria.ru/20210730/more-1743535927.html

россия

поволжье

москва

симферополь

севастополь

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россия, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, симферополь, севастополь, общество