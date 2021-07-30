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Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара - РИА Новости, 30.07.2021
Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
Очень жаркая погода в начале недели снова придет в регионы Поволжья и Черноземья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T04:11
2021-07-30T04:15
россия
поволжье
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
симферополь
севастополь
общество
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Очень жаркая погода в начале недели снова придет в регионы Поволжья и Черноземья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он добавил, что в Татарстане будет аналогичная ситуация."Сейчас температура 21-25 градусов, а будет, если говорить о Татарстане, Башкортостане, Саратовской области, (плюс) 32-35 градусов. Заметное повышение", - уточнил ученый.Он добавил, что в Крыму - аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7 градусов. В Симферополе - 32-36 градусов, ночные температуры будут доходить до 20-градусной отметки."В Севастополе будет 30 градусов, а ночные - 21-23 градуса. Это обычная ситуация для приморских городов", - сказал метеоролог.
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россия, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, симферополь, севастополь, общество
04:11 30.07.2021 (обновлено: 04:15 30.07.2021)
 
Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал сильную жару в Поволжье и Черноземье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Очень жаркая погода в начале недели снова придет в регионы Поволжья и Черноземья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"До конца этой недели температура ниже нормы на 1-2 градуса, а в начале следующей недели опять будет изменение циркуляции, и температура будет выше нормы на 2-4 градуса. Наиболее высокая температура будет в центрально-черноземных областях и в Поволжье, температура на 4-6 градусов выше нормы. Максимальные температуры - от 31 до 37 градусов, а в Астраханской области даже до 40 градусов", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в Татарстане будет аналогичная ситуация.
"Сейчас температура 21-25 градусов, а будет, если говорить о Татарстане, Башкортостане, Саратовской области, (плюс) 32-35 градусов. Заметное повышение", - уточнил ученый.
Он добавил, что в Крыму - аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7 градусов. В Симферополе - 32-36 градусов, ночные температуры будут доходить до 20-градусной отметки.
Севастополе будет 30 градусов, а ночные - 21-23 градуса. Это обычная ситуация для приморских городов", - сказал метеоролог.
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РоссияПоволжьеРоман ВильфандГидрометцентрМоскваСимферопольСевастопольОбщество
 
 
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