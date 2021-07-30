https://ria.ru/20210730/vologodchina-1743580918.html

Депутаты Вологодчины предложили восстановить дороги Тарногского района

Депутаты Вологодчины предложили восстановить дороги Тарногского района - РИА Новости, 30.07.2021

Депутаты Вологодчины предложили восстановить дороги Тарногского района

Депутаты законодательного собрания Вологодской области предложили отремонтировать ряд местных и региональных дорог в Тарногском районе, на что потребуется 1,45... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:20

2021-07-30T11:20

2021-07-30T11:20

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 30 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Вологодской области предложили отремонтировать ряд местных и региональных дорог в Тарногском районе, на что потребуется 1,45 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости спикер парламента Андрей Луценко.Луценко пояснил, что дороги внутри населенных пунктов предлагается отремонтировать в рамках проекта "Улицы центральных усадеб и поселений", который был запущен по инициативе депутатов фракции "Единая Россия"."Идея проекта появилась по итогам встреч с жителям региона, которые постоянно обращали внимание на плохое состояние дорог в муниципалитетах. Мы договорись, что жители будут сами предлагать улицы, которые необходимо привести в порядок в первую очередь. Все инициативы обсуждаются в широком кругу, в том числе в присутствии депутатов фракции "Единая Россия", которые по итогу и выносят предложения на Градостроительный совет", - рассказал Луценко.Как отметил спикер парламента, всего на ремонт региональных и местных дорог, а также улиц поселений Тарногского района планируется направить 1,45 миллиарда рублей. В 2023 году запланировано завершить ремонт 19 километров двух участков до границы с Архангельской областью, в 2024 году - привести в порядок отрезок от федеральной трассы А-123 в направлении Тарногского Городка на протяжении 22 километра. Общая стоимость всех работ на этой дороге оценивается почти в 1,4 миллиарда рублей, из них 1,1 миллиарда – необходимо предусмотреть в бюджете на ближайшие годы.

https://ria.ru/20210726/damba-1742904991.html

вологодская область

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вологодская область, андрей луценко