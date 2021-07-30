https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743673617.html

В Петербурге опровергли сообщения о смертях из-за прививки от COVID-19

В Петербурге опровергли сообщения о смертях из-за прививки от COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021

В Петербурге опровергли сообщения о смертях из-за прививки от COVID-19

Прививки от коронавируса ни разу не привели к летальному исходу в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:41

2021-07-30T17:41

2021-07-30T19:15

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вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Прививки от коронавируса ни разу не привели к летальному исходу в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.По его словам, вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного течения COVID-19, сводя его практически к нулю.Как отметил Лисовец, иммунизация от COVID-19 не дает стопроцентной защиты от заражения и даже получившие препарат также могут заболеть."В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более — у людей, страдающих серьезными патологиями, например тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Глава комитета по здравоохранению также добавил, что у вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются.Ранее Лисовец рассказал , что пик третьей волны пандемии в Санкт-Петербурге пришелся на конец июня и в сейчас эпидемиологическая обстановка стабильно улучшается.

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