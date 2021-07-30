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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743673617.html
В Петербурге опровергли сообщения о смертях из-за прививки от COVID-19
В Петербурге опровергли сообщения о смертях из-за прививки от COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
В Петербурге опровергли сообщения о смертях из-за прививки от COVID-19
Прививки от коронавируса ни разу не привели к летальному исходу в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:41
2021-07-30T19:15
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
россия
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Прививки от коронавируса ни разу не привели к летальному исходу в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.По его словам, вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного течения COVID-19, сводя его практически к нулю.Как отметил Лисовец, иммунизация от COVID-19 не дает стопроцентной защиты от заражения и даже получившие препарат также могут заболеть."В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более — у людей, страдающих серьезными патологиями, например тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Глава комитета по здравоохранению также добавил, что у вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются.Ранее Лисовец рассказал , что пик третьей волны пандемии в Санкт-Петербурге пришелся на конец июня и в сейчас эпидемиологическая обстановка стабильно улучшается.
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:41 30.07.2021 (обновлено: 19:15 30.07.2021)
 
В Петербурге опровергли сообщения о смертях из-за прививки от COVID-19

Председатель комитета по здравоохранению Лисовец: в Петербурге нет смертей среди привитых от COVID

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Прививки от коронавируса ни разу не привели к летальному исходу в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
По его словам, вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного течения COVID-19, сводя его практически к нулю.
Как отметил Лисовец, иммунизация от COVID-19 не дает стопроцентной защиты от заражения и даже получившие препарат также могут заболеть.
"В условиях, когда количество привитых двумя компонентами вакцины в нашем городе составило почти миллион, летальные исходы в старшей возрастной группе, к сожалению, исключить нельзя. Тем более — у людей, страдающих серьезными патологиями, например тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Глава комитета по здравоохранению также добавил, что у вакцинированных, не страдающих тяжелыми заболеваниями, смертельные исходы не регистрируются.
Ранее Лисовец рассказал , что пик третьей волны пандемии в Санкт-Петербурге пришелся на конец июня и в сейчас эпидемиологическая обстановка стабильно улучшается.
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