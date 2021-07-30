Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743619247.html
Мурашко согласился увеличить размер пособия за осложнения после вакцинации
Мурашко согласился увеличить размер пособия за осложнения после вакцинации - РИА Новости, 30.07.2021
Мурашко согласился увеличить размер пособия за осложнения после вакцинации
Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с предложением депутата Госдумы Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия за осложнения... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:51
2021-07-30T14:18
распространение коронавируса
общество
госдума рф
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федот тумусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с предложением депутата Госдумы Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия за осложнения после вакцинации, назвав его целесообразным. Об этом сообщил РБК.Сегодня выплату в десять тысяч рублей за последствия прививки могут получить граждане, ставшие из-за нее инвалидами. Компенсацию не индексировали и не пересматривали с 2000 года.Тумусов ранее выступил с инициативой застраховать каждого привившегося от коронавируса на десять миллионов рублей. В Минздраве, в свою очередь, отметили, что россияне при осложнениях могут претендовать на пособия, в частности по нетрудоспособности. Кроме того, в случае смерти после вакцинации семье выплатят 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743563554.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, госдума рф, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федот тумусов, вакцинация россиян от covid-19
13:51 30.07.2021 (обновлено: 14:18 30.07.2021)
 
Мурашко согласился увеличить размер пособия за осложнения после вакцинации

Глава Минздрава Мурашко согласился с предложением увеличить компенсацию за осложнения при вакцинации

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с предложением депутата Госдумы Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия за осложнения после вакцинации, назвав его целесообразным. Об этом сообщил РБК.
Сегодня выплату в десять тысяч рублей за последствия прививки могут получить граждане, ставшие из-за нее инвалидами. Компенсацию не индексировали и не пересматривали с 2000 года.
Тумусов ранее выступил с инициативой застраховать каждого привившегося от коронавируса на десять миллионов рублей. В Минздраве, в свою очередь, отметили, что россияне при осложнениях могут претендовать на пособия, в частности по нетрудоспособности. Кроме того, в случае смерти после вакцинации семье выплатят 30 тысяч рублей.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 10:03Распространение коронавируса
Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса в России
 
Распространение коронавирусаОбществоГосдума РФЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииФедот ТумусовВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
07:36СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
Лента новостейМолния