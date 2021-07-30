https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743619247.html
Мурашко согласился увеличить размер пособия за осложнения после вакцинации
Мурашко согласился увеличить размер пособия за осложнения после вакцинации - РИА Новости, 30.07.2021
Мурашко согласился увеличить размер пособия за осложнения после вакцинации
Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с предложением депутата Госдумы Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия за осложнения... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:51
2021-07-30T13:51
2021-07-30T14:18
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко согласился с предложением депутата Госдумы Федота Тумусова пересмотреть размер единовременного пособия за осложнения после вакцинации, назвав его целесообразным. Об этом сообщил РБК.Сегодня выплату в десять тысяч рублей за последствия прививки могут получить граждане, ставшие из-за нее инвалидами. Компенсацию не индексировали и не пересматривали с 2000 года.Тумусов ранее выступил с инициативой застраховать каждого привившегося от коронавируса на десять миллионов рублей. В Минздраве, в свою очередь, отметили, что россияне при осложнениях могут претендовать на пособия, в частности по нетрудоспособности. Кроме того, в случае смерти после вакцинации семье выплатят 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743563554.html
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общество, госдума рф, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федот тумусов, вакцинация россиян от covid-19
13:51 30.07.2021 (обновлено: 14:18 30.07.2021)
Мурашко согласился увеличить размер пособия за осложнения после вакцинации
Глава Минздрава Мурашко согласился с предложением увеличить компенсацию за осложнения при вакцинации