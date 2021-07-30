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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743562320.html
Сахалинских моряков и рыбаков обязали вакцинироваться от COVID-19
Сахалинских моряков и рыбаков обязали вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
Сахалинских моряков и рыбаков обязали вакцинироваться от COVID-19
Моряков и рыбаков в Сахалинской области обязали привиться от коронавируса, соответствующие изменения в постановление регионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:56
2021-07-30T10:05
распространение коронавируса
сахалинская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл - РИА Новости. Моряков и рыбаков в Сахалинской области обязали привиться от коронавируса, соответствующие изменения в постановление регионального управления Роспотребнадзора были внесены в пятницу."Внести дополнение в пункт 5: 5.4. Работники рыбной отрасли (экипажи рыбопромысловых судов, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий и работники холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией", - говорится в документе.В середине июня стало известно, что обязательной вакцинации из-за резкого ухудшения эпидситуации в регионе подвергнут всех, кто работает в сфере оказания услуг, образования, здравоохранения, соцобслуживания, правоохранительных органах, а также государственных и муниципальных служащих.Власти Сахалинской области рассчитываться добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, привив 60% населения, к сентябрю. На пятницу в Сахалинской области привито 47% населения.
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743563554.html
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сахалинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:56 30.07.2021 (обновлено: 10:05 30.07.2021)
 
Сахалинских моряков и рыбаков обязали вакцинироваться от COVID-19

Роспотребнадзор обязал моряков и рыбаков в Сахалинской области вакцинироваться от COVID-19

© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в фотобанкРыбак вытаскивает из сети рыбу
Рыбак вытаскивает из сети рыбу - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Андрей Зима
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл - РИА Новости. Моряков и рыбаков в Сахалинской области обязали привиться от коронавируса, соответствующие изменения в постановление регионального управления Роспотребнадзора были внесены в пятницу.
"Внести дополнение в пункт 5: 5.4. Работники рыбной отрасли (экипажи рыбопромысловых судов, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий и работники холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией", - говорится в документе.
В середине июня стало известно, что обязательной вакцинации из-за резкого ухудшения эпидситуации в регионе подвергнут всех, кто работает в сфере оказания услуг, образования, здравоохранения, соцобслуживания, правоохранительных органах, а также государственных и муниципальных служащих.
Власти Сахалинской области рассчитываться добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, привив 60% населения, к сентябрю. На пятницу в Сахалинской области привито 47% населения.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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Распространение коронавирусаСахалинская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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