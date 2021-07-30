https://ria.ru/20210730/vaktsinatsiya-1743562320.html

Сахалинских моряков и рыбаков обязали вакцинироваться от COVID-19

Сахалинских моряков и рыбаков обязали вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021

Сахалинских моряков и рыбаков обязали вакцинироваться от COVID-19

Моряков и рыбаков в Сахалинской области обязали привиться от коронавируса, соответствующие изменения в постановление регионального управления Роспотребнадзора... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:56

2021-07-30T09:56

2021-07-30T10:05

распространение коронавируса

сахалинская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл - РИА Новости. Моряков и рыбаков в Сахалинской области обязали привиться от коронавируса, соответствующие изменения в постановление регионального управления Роспотребнадзора были внесены в пятницу."Внести дополнение в пункт 5: 5.4. Работники рыбной отрасли (экипажи рыбопромысловых судов, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий и работники холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией", - говорится в документе.В середине июня стало известно, что обязательной вакцинации из-за резкого ухудшения эпидситуации в регионе подвергнут всех, кто работает в сфере оказания услуг, образования, здравоохранения, соцобслуживания, правоохранительных органах, а также государственных и муниципальных служащих.Власти Сахалинской области рассчитываться добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, привив 60% населения, к сентябрю. На пятницу в Сахалинской области привито 47% населения.

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743563554.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19