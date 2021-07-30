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Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США
Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США - РИА Новости, 30.07.2021
Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США
В Исламабаде нашли тело дочери высокопоставленного пакистанского дипломата. Об этом сообщает Reuters. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:11
2021-07-30T20:11
в мире
сша
пакистан
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Исламабаде нашли тело дочери высокопоставленного пакистанского дипломата. Об этом сообщает Reuters.В убийстве 27-летней Нур Мукадам обвиняют ее приятеля Захира Джаффера, гражданина США и члена одной из самых богатых семей Пакистана.По данным следствия, мужчина заманил жертву к себе домой, продержал ее там два дня, а затем жестоко расправился с девушкой.Смерть дочери бывшего посла Пакистана в Южной Корее вызвала общественный резонанс и спровоцировала протесты на ее родине, а также в США и Канаде, говорится в сообщении.
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в мире, сша, пакистан
20:11 30.07.2021
 
Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США

Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США

© AP Photo / Anjum NaveedПакистанские женщины-полицейские
Пакистанские женщины-полицейские - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Anjum Naveed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Исламабаде нашли тело дочери высокопоставленного пакистанского дипломата. Об этом сообщает Reuters.
В убийстве 27-летней Нур Мукадам обвиняют ее приятеля Захира Джаффера, гражданина США и члена одной из самых богатых семей Пакистана.
По данным следствия, мужчина заманил жертву к себе домой, продержал ее там два дня, а затем жестоко расправился с девушкой.
Смерть дочери бывшего посла Пакистана в Южной Корее вызвала общественный резонанс и спровоцировала протесты на ее родине, а также в США и Канаде, говорится в сообщении.
Подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в Генеральном управлении полиции в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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WP: причастные к убийству президента Гаити проходили подготовку в США
 
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