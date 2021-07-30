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Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США
Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США - РИА Новости, 30.07.2021
Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США
В Исламабаде нашли тело дочери высокопоставленного пакистанского дипломата. Об этом сообщает Reuters. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:11
2021-07-30T20:11
2021-07-30T20:11
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Исламабаде нашли тело дочери высокопоставленного пакистанского дипломата. Об этом сообщает Reuters.В убийстве 27-летней Нур Мукадам обвиняют ее приятеля Захира Джаффера, гражданина США и члена одной из самых богатых семей Пакистана.По данным следствия, мужчина заманил жертву к себе домой, продержал ее там два дня, а затем жестоко расправился с девушкой.Смерть дочери бывшего посла Пакистана в Южной Корее вызвала общественный резонанс и спровоцировала протесты на ее родине, а также в США и Канаде, говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/gaiti-1741445737.html
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в мире, сша, пакистан
Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США
Убийство американцем дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США