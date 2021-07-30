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Туризм
https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743636737.html
Эксперты рассказали, сколько туристов отказалось от путевок в Турцию
Эксперты рассказали, сколько туристов отказалось от путевок в Турцию - РИА Новости, 30.07.2021
Эксперты рассказали, сколько туристов отказалось от путевок в Турцию
Туры в Турцию из-за лесных пожаров аннулировали лишь единицы россиян, а запросов на прерывание отдыха нет. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:06
2021-07-30T16:12
туризм
туризм
турция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
мармарис
майя ломидзе
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туры в Турцию из-за лесных пожаров аннулировали лишь единицы россиян, а запросов на прерывание отдыха нет. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Туроператоры фиксировали 28 и 29 июля запросы об аннуляции поездок на ближайшие даты в регионы Турции, где были пожары, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях", — сказала Ломидзе.Она также уточнила, что при аннуляции будут учитываться понесенные расходы компаний, которые для ближайших дат могут доходить до 100 процентов стоимости турпакета."По курортным регионам Турции по состоянию на середину дня 30 июля можно констатировать, что обстановка стабилизировалась, жизни и здоровью российских туристов ничего не угрожает, они продолжают отдыхать в своих отелях", — добавила глава АТОР.Власти страны заявили, что от лесных пожаров пострадали 42 населенных пункта, 27 — было эвакуировано. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее отмечал, что тушение 20 очагов возгорания продолжается в семи провинциях.Огонь не пощадил и популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали несколько отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в окрестностях потушен, все туристы вернулись в свои гостиницы, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210729/evakuatsiya-1743485515.html
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туризм, турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), мармарис, майя ломидзе, бодрум, лесные пожары в турции, происшествия, туристы
16:06 30.07.2021 (обновлено: 16:12 30.07.2021)
 
Эксперты рассказали, сколько туристов отказалось от путевок в Турцию

Туроператоры сообщили, что от поездки в Турцию готовы отказаться лишь единицы россиян

© РИА Новости / Мария Селиванова Туристы на торговой улице в центре Бодрума
 Туристы на торговой улице в центре Бодрума - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Туры в Турцию из-за лесных пожаров аннулировали лишь единицы россиян, а запросов на прерывание отдыха нет. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Туроператоры фиксировали 28 и 29 июля запросы об аннуляции поездок на ближайшие даты в регионы Турции, где были пожары, однако до реальных отмен бронирования дело дошло в единичных случаях", — сказала Ломидзе.
Она также уточнила, что при аннуляции будут учитываться понесенные расходы компаний, которые для ближайших дат могут доходить до 100 процентов стоимости турпакета.
"По курортным регионам Турции по состоянию на середину дня 30 июля можно констатировать, что обстановка стабилизировалась, жизни и здоровью российских туристов ничего не угрожает, они продолжают отдыхать в своих отелях", — добавила глава АТОР.
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Власти страны заявили, что от лесных пожаров пострадали 42 населенных пункта, 27 — было эвакуировано. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли ранее отмечал, что тушение 20 очагов возгорания продолжается в семи провинциях.
Огонь не пощадил и популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали несколько отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в окрестностях потушен, все туристы вернулись в свои гостиницы, пострадавших нет.
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