Власти Турции оценили ситуацию с лесными пожарами

АНКАРА, 30 июл – РИА Новости. От лесных пожаров в Турции пострадали 42 населенных пункта и 27 эвакуировано, однако сейчас ситуация улучшается, заявили власти страны."В ситуации с пожарами есть тенденция к улучшению. Продолжаются 20 пожаров в шести провинциях, к их тушению привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц техники, 4 тысячи пожарных. Угрозы населенным пунктам нет", - заявил журналистам министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.По его словам, многое зависит от того, насколько успешной будет борьба с огнем в пятницу."От пожаров пострадали 42 населенных пункта, 27 эвакуировано. Все наши спасательные службы предоставляют все необходимое для людей, оставшихся без крова. Начаты работы по восстановлению подачи электричества тем, где его сейчас нет", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который находится в пострадавших от пожаров районах провинции Анталья.В субботу начнется выплата компенсаций пострадавшим от пожаров, добавил он.Чавушоглу также предостерег граждан от самосуда над предполагаемыми поджигателями лесов. "Конечно, и у граждан, и у нас есть подозрения – как могло произойти в один день столько возгораний. Вчера в Манавгате три человека были задержаны - у них была проблема с документами. Граждане, заранее приняв их за поджигателей, потребовали у жандармов выдать им этих людей. Им объяснили, что это недопустимо. Если эти люди виноваты, они будут наказаны по закону после расследования", - добавил глава МИД.По данным министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, пожарами повреждены 2300 зданий.Накануне Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в семи провинциях Турции. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
АНКАРА, 30 июл – РИА Новости. От лесных пожаров в Турции пострадали 42 населенных пункта и 27 эвакуировано, однако сейчас ситуация улучшается, заявили власти страны.
"В ситуации с пожарами есть тенденция к улучшению. Продолжаются 20 пожаров в шести провинциях, к их тушению привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц техники, 4 тысячи пожарных. Угрозы населенным пунктам нет", - заявил журналистам министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
По его словам, многое зависит от того, насколько успешной будет борьба с огнем в пятницу.
"От пожаров пострадали 42 населенных пункта, 27 эвакуировано. Все наши спасательные службы предоставляют все необходимое для людей, оставшихся без крова. Начаты работы по восстановлению подачи электричества тем, где его сейчас нет", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который находится в пострадавших от пожаров районах провинции Анталья.
В субботу начнется выплата компенсаций пострадавшим от пожаров, добавил он.
Чавушоглу также предостерег граждан от самосуда над предполагаемыми поджигателями лесов. "Конечно, и у граждан, и у нас есть подозрения – как могло произойти в один день столько возгораний. Вчера в Манавгате три человека были задержаны - у них была проблема с документами. Граждане, заранее приняв их за поджигателей, потребовали у жандармов выдать им этих людей. Им объяснили, что это недопустимо. Если эти люди виноваты, они будут наказаны по закону после расследования", - добавил глава МИД.
По данным министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, пожарами повреждены 2300 зданий.
Накануне Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в семи провинциях Турции. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
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