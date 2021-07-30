Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743572766.html
Власти Турции оценили ситуацию с лесными пожарами
Власти Турции оценили ситуацию с лесными пожарами - РИА Новости, 30.07.2021
Власти Турции оценили ситуацию с лесными пожарами
От лесных пожаров в Турции пострадали 42 населенных пункта и 27 эвакуировано, однако сейчас ситуация улучшается, заявили власти страны. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:47
2021-07-30T11:19
в мире
турция
лесные пожары в турции
мармарис
анталья (провинция)
мевлют чавушоглу
бодрум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743515940_0:238:2508:1649_1920x0_80_0_0_120869ce575802edc5a1a361acd72c08.jpg
АНКАРА, 30 июл – РИА Новости. От лесных пожаров в Турции пострадали 42 населенных пункта и 27 эвакуировано, однако сейчас ситуация улучшается, заявили власти страны."В ситуации с пожарами есть тенденция к улучшению. Продолжаются 20 пожаров в шести провинциях, к их тушению привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц техники, 4 тысячи пожарных. Угрозы населенным пунктам нет", - заявил журналистам министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.По его словам, многое зависит от того, насколько успешной будет борьба с огнем в пятницу."От пожаров пострадали 42 населенных пункта, 27 эвакуировано. Все наши спасательные службы предоставляют все необходимое для людей, оставшихся без крова. Начаты работы по восстановлению подачи электричества тем, где его сейчас нет", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который находится в пострадавших от пожаров районах провинции Анталья.В субботу начнется выплата компенсаций пострадавшим от пожаров, добавил он.Чавушоглу также предостерег граждан от самосуда над предполагаемыми поджигателями лесов. "Конечно, и у граждан, и у нас есть подозрения – как могло произойти в один день столько возгораний. Вчера в Манавгате три человека были задержаны - у них была проблема с документами. Граждане, заранее приняв их за поджигателей, потребовали у жандармов выдать им этих людей. Им объяснили, что это недопустимо. Если эти люди виноваты, они будут наказаны по закону после расследования", - добавил глава МИД.По данным министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, пожарами повреждены 2300 зданий.Накануне Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в семи провинциях Турции. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210730/turtsiya-1743549523.html
турция
мармарис
анталья (провинция)
бодрум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743515940_76:0:2275:1649_1920x0_80_0_0_67163ab29e6f9a2efc23b1eacbe5ea53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, турция, лесные пожары в турции, мармарис, анталья (провинция), мевлют чавушоглу, бодрум
10:47 30.07.2021 (обновлено: 11:19 30.07.2021)
 
Власти Турции оценили ситуацию с лесными пожарами

Министр лесного хозяйства Турции Пакдемирли: ситуация с лесными пожарами улучшается

© AP Photo / IHAДым поднимается от лесного пожара в прибрежном городе Бодрум, Турция
Дым поднимается от лесного пожара в прибрежном городе Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / IHA
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 июл – РИА Новости. От лесных пожаров в Турции пострадали 42 населенных пункта и 27 эвакуировано, однако сейчас ситуация улучшается, заявили власти страны.
"В ситуации с пожарами есть тенденция к улучшению. Продолжаются 20 пожаров в шести провинциях, к их тушению привлечены три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц техники, 4 тысячи пожарных. Угрозы населенным пунктам нет", - заявил журналистам министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
По его словам, многое зависит от того, насколько успешной будет борьба с огнем в пятницу.
"От пожаров пострадали 42 населенных пункта, 27 эвакуировано. Все наши спасательные службы предоставляют все необходимое для людей, оставшихся без крова. Начаты работы по восстановлению подачи электричества тем, где его сейчас нет", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который находится в пострадавших от пожаров районах провинции Анталья.
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

Лесной пожар в Анталье, Турция
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

Лесной пожар в Анталье, Турция
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

Последствия пожара в Манавгате, Турция
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

Лесной пожар в Анталье, Турция
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Лесной пожар в Анталье, Турция
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

Мужчина возле сгоревшего дома в результате лесного пожара в Анталье, Турция
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

Лесной пожар в Анталье, Турция
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

Турецкие пожарные во время ликвидации последствий лесного пожара в Анталье
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Сгоревший дом в Манавгате.

Сгоревший дом в результате лесного пожара в Анталье, Турция
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
В субботу начнется выплата компенсаций пострадавшим от пожаров, добавил он.
Чавушоглу также предостерег граждан от самосуда над предполагаемыми поджигателями лесов. "Конечно, и у граждан, и у нас есть подозрения – как могло произойти в один день столько возгораний. Вчера в Манавгате три человека были задержаны - у них была проблема с документами. Граждане, заранее приняв их за поджигателей, потребовали у жандармов выдать им этих людей. Им объяснили, что это недопустимо. Если эти люди виноваты, они будут наказаны по закону после расследования", - добавил глава МИД.
По данным министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, пожарами повреждены 2300 зданий.
Накануне Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в семи провинциях Турции. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
Лесной пожар в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 08:17
Украина поможет Турции в борьбе с пожарами, заявил Зеленский
 
В миреТурцияЛесные пожары в ТурцииМармарисАнталья (провинция)Мевлют ЧавушоглуБодрум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45На территории военного госпиталя в Хабаровске произошел пожар
07:36СМИ: Минздрав будет автоматически сообщать МВД о заболеваниях водителей
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
Лента новостейМолния