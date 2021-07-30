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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210730/tonnel-1743609586.html
Орлов принял участие в церемонии начала работ на Керакском тоннеле
Орлов принял участие в церемонии начала работ на Керакском тоннеле - РИА Новости, 30.07.2021
Орлов принял участие в церемонии начала работ на Керакском тоннеле
Буровзрывные работы начались на новом железнодорожном тоннеле в Амурской области, который увеличит пропускную способность Забайкальской железной дороги, в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:09
2021-07-30T13:09
амурская область
общество
амурская область
ржд
забайкальская железная дорога
дальний восток
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИС Новости. Буровзрывные работы начались на новом железнодорожном тоннеле в Амурской области, который увеличит пропускную способность Забайкальской железной дороги, в церемонии старта работ принял участие губернатор Приамурья Василий Орлов.Новый Керакский тоннель длиною 926 метров будет построен взамен старого негабаритного. Он позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке и станет самым длинным тоннелем на Забайкальской железной дороге. Ввести тоннель в эксплуатацию, как сообщает правительство Приамурья, планируется в конце 2023 - начале 2024 года."Поздравляю с этим важным событием. Для нас компания РЖД – это надёжный партнёр и крупнейший работодатель. 20 тысяч амурчан трудятся на железной дороге. Также эта компания является одним из крупнейших налогоплательщиков – 5 миллиардов рублей ежегодно перечисляет в консолидированный бюджет. Сегодня большое внимание уделяется развитию Восточного полигона. Несколько дней назад президент открыл движение по крупнейшем Байкальскому тоннелю, входящему в состав БАМа. Здесь мы свидетели начала буровзрывных работ на строительстве Керакского тоннеля", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.Губернатор отметил, что в этом году также началось строительство второй ветки БАМа. Все эти мероприятия, по его словам, "в связке одной цепи" и направлены на расширение Восточного полигона, и ускоренное опережающее развитие Дальнего Востока."На Санкт-Петербургском форуме в этом году мы с Олегом Валентиновичем Белозёровым (глава РЖД) подписали очень важное соглашение о развитии притрассовых посёлков, расположенных на БАМе и Транссибе. Это соглашение включает в себя 95 мероприятий. Всё это необходимо для того, чтобы полноценно функционировало железная дорога и развивался Дальний Восток", - добавил Орлов.Уже выполнен комплекс подготовительных работ, созданы условия для строителей тоннеля. Сегодня на объекте, по данным правительства Приамурья, 286 человек, разворачивается вахтовый посёлок, задействовано более 50 единиц техники, вся она новая, техника ещё подходит.Керакский тоннель был построен в 1910 году. Изначально он был однопутным, спустя время стал двухпутным, но сохранил негабаритность. В 2010 году тоннель был признан аварийным, а его ремонт нецелесообразным, поскольку не решит существующие проблемы. Поезда по нему следуют с ограничением скорости."Благодаря новому тоннелю скорость движения составов вырастет до установленной. Это позволит увеличить пропускную способность этого участка Забайкальской железной дороги. Данный объект является одним из крупнейших не только на Забайкальском полигоне, но и в целом на РЖД. Он будет самым протяженным на территории Забайкальской дороги", - отмечает правительство Приамурья. С 2004 года введено более десятка тоннелей, тоннели под два пути есть только в двух местах российской железной дороги. Керакский станет третьим.
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общество, амурская область, ржд, забайкальская железная дорога , дальний восток, василий орлов (губернатор), россия
13:09 30.07.2021
 
Орлов принял участие в церемонии начала работ на Керакском тоннеле

Глава Приамурья Орлов принял участие в церемонии начала буровзрывных работ на Керакском тоннеле

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?"
Губернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 июл – РИС Новости. Буровзрывные работы начались на новом железнодорожном тоннеле в Амурской области, который увеличит пропускную способность Забайкальской железной дороги, в церемонии старта работ принял участие губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Сегодня в преддверии Дня железнодорожника была официально открыта одна из основных строек, которая увеличит пропускную способность Забайкальской железной дороги. В торжественной церемонии начала буровзрывных работ на строительстве нового железнодорожного Керакского тоннеля принял участие глава региона Василий Орлов. Вместе с представителями железной дороги, подрядчика губернатор дал старт буровзрывным работам", - сообщает правительство Приамурья.
Новый Керакский тоннель длиною 926 метров будет построен взамен старого негабаритного. Он позволит увеличить скорость движения поездов и пропускную способность на этом участке и станет самым длинным тоннелем на Забайкальской железной дороге. Ввести тоннель в эксплуатацию, как сообщает правительство Приамурья, планируется в конце 2023 - начале 2024 года.
"Поздравляю с этим важным событием. Для нас компания РЖД – это надёжный партнёр и крупнейший работодатель. 20 тысяч амурчан трудятся на железной дороге. Также эта компания является одним из крупнейших налогоплательщиков – 5 миллиардов рублей ежегодно перечисляет в консолидированный бюджет. Сегодня большое внимание уделяется развитию Восточного полигона. Несколько дней назад президент открыл движение по крупнейшем Байкальскому тоннелю, входящему в состав БАМа. Здесь мы свидетели начала буровзрывных работ на строительстве Керакского тоннеля", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
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Губернатор отметил, что в этом году также началось строительство второй ветки БАМа. Все эти мероприятия, по его словам, "в связке одной цепи" и направлены на расширение Восточного полигона, и ускоренное опережающее развитие Дальнего Востока.
"На Санкт-Петербургском форуме в этом году мы с Олегом Валентиновичем Белозёровым (глава РЖД) подписали очень важное соглашение о развитии притрассовых посёлков, расположенных на БАМе и Транссибе. Это соглашение включает в себя 95 мероприятий. Всё это необходимо для того, чтобы полноценно функционировало железная дорога и развивался Дальний Восток", - добавил Орлов.
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Уже выполнен комплекс подготовительных работ, созданы условия для строителей тоннеля. Сегодня на объекте, по данным правительства Приамурья, 286 человек, разворачивается вахтовый посёлок, задействовано более 50 единиц техники, вся она новая, техника ещё подходит.
Керакский тоннель был построен в 1910 году. Изначально он был однопутным, спустя время стал двухпутным, но сохранил негабаритность. В 2010 году тоннель был признан аварийным, а его ремонт нецелесообразным, поскольку не решит существующие проблемы. Поезда по нему следуют с ограничением скорости.
"Благодаря новому тоннелю скорость движения составов вырастет до установленной. Это позволит увеличить пропускную способность этого участка Забайкальской железной дороги. Данный объект является одним из крупнейших не только на Забайкальском полигоне, но и в целом на РЖД. Он будет самым протяженным на территории Забайкальской дороги", - отмечает правительство Приамурья. С 2004 года введено более десятка тоннелей, тоннели под два пути есть только в двух местах российской железной дороги. Керакский станет третьим.
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