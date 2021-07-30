https://ria.ru/20210730/tikhanovskaya-1743608065.html

В Кремле прокомментировали встречу Байдена с Тихановской

В Кремле прокомментировали встречу Байдена с Тихановской - РИА Новости, 30.07.2021

В Кремле прокомментировали встречу Байдена с Тихановской

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента США Джо Байдена с белорусским оппозиционным политиком Светланой... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:05

2021-07-30T13:05

2021-07-30T20:38

в мире

сша

белоруссия

дмитрий песков

джо байден

светлана тихановская

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента США Джо Байдена с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской, отметив, что встречи американского лидера — его суверенное дело, это не влияет на ситуацию в Белоруссии.В среду Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Тихановская по итогам встречи заявила, что призвала Байдена помочь сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии"."Здесь вопрос один — кого представляет госпожа Тихановская. С кем встречается президент США — это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что такого рода встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии.

https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743489307.html

сша

белоруссия

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в мире, сша, белоруссия, дмитрий песков, джо байден, светлана тихановская