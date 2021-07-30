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В Кремле прокомментировали встречу Байдена с Тихановской
В Кремле прокомментировали встречу Байдена с Тихановской - РИА Новости, 30.07.2021
В Кремле прокомментировали встречу Байдена с Тихановской
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента США Джо Байдена с белорусским оппозиционным политиком Светланой... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:05
2021-07-30T20:38
в мире
сша
белоруссия
дмитрий песков
джо байден
светлана тихановская
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента США Джо Байдена с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской, отметив, что встречи американского лидера — его суверенное дело, это не влияет на ситуацию в Белоруссии.В среду Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Тихановская по итогам встречи заявила, что призвала Байдена помочь сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии"."Здесь вопрос один — кого представляет госпожа Тихановская. С кем встречается президент США — это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что такого рода встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии.
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в мире, сша, белоруссия, дмитрий песков, джо байден, светлана тихановская
13:05 30.07.2021 (обновлено: 20:38 30.07.2021)
 
В Кремле прокомментировали встречу Байдена с Тихановской

Пресс-секретарь Песков: встреча Байдена с Тихановской не влияет на ситуацию в Белоруссии

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке
Светлана Тихановская во время интервью в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу президента США Джо Байдена с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской, отметив, что встречи американского лидера — его суверенное дело, это не влияет на ситуацию в Белоруссии.
В среду Байден сообщил, что встретился в Белом доме с Тихановской. Тихановская по итогам встречи заявила, что призвала Байдена помочь сделать Белоруссию примером "ненасильственного перехода к демократии".
"Здесь вопрос один — кого представляет госпожа Тихановская. С кем встречается президент США — это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что такого рода встречи не влияют на ситуацию в Белоруссии.
Президент США Джо Байден и Светлана Тихановская во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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В миреСШАБелоруссияДмитрий ПесковДжо БайденСветлана Тихановская
 
 
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