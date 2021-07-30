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Суд в США вынесет приговор россиянину Гричишкину 18 августа

Суд в США вынесет приговор россиянину Гричишкину 18 августа - РИА Новости, 30.07.2021

Суд в США вынесет приговор россиянину Гричишкину 18 августа

Окружной суд восточного округа американского штата Мичиган 18 августа вынесет приговор россиянину Александру Гричишкину, ранее признавшему вину в совершении... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T20:02

2021-07-30T20:02

2021-07-30T20:02

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Окружной суд восточного округа американского штата Мичиган 18 августа вынесет приговор россиянину Александру Гричишкину, ранее признавшему вину в совершении киберпреступлений, следует из документов суда, размещенных в базе данных Court Listener."Вынесение приговора: 18 августа 2021 года в 11.00 (18.00 мск)", - сказано в документе. Отмечается, что заседание суда будет транслироваться в онлайн-режиме.В мае минюст США сообщал, что четыре человека - двое россиян и выходцы из Литвы и Эстонии - признали себя виновными по делу о распространении вирусных программ и кибератаках на финансовые организации и физических лиц в США.Согласно документам суда, вину по этому делу признали два россиянина Александр Гричишкин (Aleksandr Grichishkin), Андрей Скворцов (Andrei Skvortsov), выходец из Литвы Александр Скородумов (Aleksandr Skorodumov) и гражданин Эстонии Павел Стасси (Pavel Stassi). Они были членами и основателями организации, предоставлявшей "пуленепробиваемый" хостинг, позволявший клиентам рассылать вредоносные программы без риска быть блокированными из-за жалоб.ФБР расследовало данное дело в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии, Эстонии и Великобритании.Максимально возможное наказание для каждого из фигурантов данного дела составляет 20 лет тюремного заключения.

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в мире, сша, мичиган, эстония, фбр