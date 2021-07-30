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Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах - РИА Новости, 30.07.2021
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах
Нидерланды знают об успешном применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но равняются в этом вопросе на ЕС, ожидающий решения Европейского... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:49
2021-07-30T09:49
2021-07-30T09:49
распространение коронавируса
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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды знают об успешном применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но равняются в этом вопросе на ЕС, ожидающий решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."Наша вакцина "Спутник V" известна голландцам. Они знают о ее успешном применении в России и ряде других государств мира. В то же время в этом вопросе Гаага равняется на ЕС: ожидает соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств, которое рассматривает российскую заявку", - рассказал Шульгин.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
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в мире, венгрия, аргентина, здоровье - общество, александр шульгин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах
Посол России Шульгин: Нидерланды знают об успешном применении "Спутника V", но равняются на ЕС