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Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах

Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах - РИА Новости, 30.07.2021

Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах

Нидерланды знают об успешном применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но равняются в этом вопросе на ЕС, ожидающий решения Европейского... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:49

2021-07-30T09:49

2021-07-30T09:49

распространение коронавируса

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венгрия

аргентина

здоровье - общество

александр шульгин

коронавирусы

россия

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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды знают об успешном применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но равняются в этом вопросе на ЕС, ожидающий решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."Наша вакцина "Спутник V" известна голландцам. Они знают о ее успешном применении в России и ряде других государств мира. В то же время в этом вопросе Гаага равняется на ЕС: ожидает соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств, которое рассматривает российскую заявку", - рассказал Шульгин.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

венгрия

аргентина

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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