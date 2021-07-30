Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/sputnik-1743561360.html
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах - РИА Новости, 30.07.2021
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах
Нидерланды знают об успешном применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но равняются в этом вопросе на ЕС, ожидающий решения Европейского... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:49
2021-07-30T09:49
распространение коронавируса
в мире
венгрия
аргентина
здоровье - общество
александр шульгин
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды знают об успешном применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но равняются в этом вопросе на ЕС, ожидающий решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."Наша вакцина "Спутник V" известна голландцам. Они знают о ее успешном применении в России и ряде других государств мира. В то же время в этом вопросе Гаага равняется на ЕС: ожидает соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств, которое рассматривает российскую заявку", - рассказал Шульгин.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
венгрия
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, венгрия, аргентина, здоровье - общество, александр шульгин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
09:49 30.07.2021
 
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах

Посол России Шульгин: Нидерланды знают об успешном применении "Спутника V", но равняются на ЕС

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Нидерланды знают об успешном применении российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но равняются в этом вопросе на ЕС, ожидающий решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
"Наша вакцина "Спутник V" известна голландцам. Они знают о ее успешном применении в России и ряде других государств мира. В то же время в этом вопросе Гаага равняется на ЕС: ожидает соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств, которое рассматривает российскую заявку", - рассказал Шульгин.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
 
Распространение коронавирусаВ миреВенгрияАргентинаЗдоровье - ОбществоАлександр ШульгинКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36СМИ: водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Лента новостейМолния