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МИД Франции осудил наступление сирийской армии в Дераа
МИД Франции осудил наступление сирийской армии в Дераа - РИА Новости, 30.07.2021
МИД Франции осудил наступление сирийской армии в Дераа
Франция осуждает наступление сирийской армии в Дераа, заявил представитель французского МИД. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:55
2021-07-30T17:55
в мире
сирия
франция
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Франция осуждает наступление сирийской армии в Дераа, заявил представитель французского МИД.Ранее сообщалось, что ситуация в сирийском Дераа резко обострилась после того, как боевики в районе старого центра города - Дераа-Баляд сорвали перемирие с властями и отказались выполнять достигнутые ранее договоренности, в том числе сложить оружие.Сирийские власти при посредничестве компетентных органов с одной стороны и старейшин и представителей интересов боевиков с другой договорились, что бандформирования сложат все оружие и все желающие смогут воспользоваться программой реабилитации. Власти со своей стороны обязались обеспечить все необходимые условия для нормального проживания жителей Дераа-Баляд и предоставить безопасный коридор для всех боевиков, которые против перемирия, для их вывода на север страны.Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что сирийская армия начала в четверг утром силовую операцию с целью уничтожения последних очагов террористов в Дераа, однако наступление будет проходить поэтапно с целью дать возможность возобновлению мирных переговоров."Это нападение подтвердило, что в отсутствии заслуживающего доверия политического процесса Сирия, включая районы, находящиеся под контролем режима, не сможет восстановить стабильность. Прочного военного решения сирийского конфликта быть не может. Только всеобъемлющий политический процесс, основанный на различных аспектах резолюции 2254 Совета Безопасности, положит конец сирийской трагедии", - указал он.Представитель французского ведомства также отметил, что Франция подтверждает приверженность борьбе с безнаказанностью за наиболее серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека.
https://ria.ru/20210708/siriya-1740413297.html
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в мире, сирия, франция
17:55 30.07.2021
 
МИД Франции осудил наступление сирийской армии в Дераа

МИД Франции осудил наступление сирийской армии с целью уничтожения очагов террористов в Дераа

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтарая часть города Дераа (Дераа-аль-Баляд), район, где началась сирийская война. 20 октября 2018
Старая часть города Дераа (Дераа-аль-Баляд), район, где началась сирийская война. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Франция осуждает наступление сирийской армии в Дераа, заявил представитель французского МИД.
Ранее сообщалось, что ситуация в сирийском Дераа резко обострилась после того, как боевики в районе старого центра города - Дераа-Баляд сорвали перемирие с властями и отказались выполнять достигнутые ранее договоренности, в том числе сложить оружие.
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Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что сирийская армия начала в четверг утром силовую операцию с целью уничтожения последних очагов террористов в Дераа, однако наступление будет проходить поэтапно с целью дать возможность возобновлению мирных переговоров.
"Франция решительно осуждает смертоносное наступление сирийского режима при поддержке его сторонников на город Дeраа, который является одним из символов страданий, перенесенных сирийцами за десятилетие конфликта", - говорится в заявлении представителя МИД Франции.
"Это нападение подтвердило, что в отсутствии заслуживающего доверия политического процесса Сирия, включая районы, находящиеся под контролем режима, не сможет восстановить стабильность. Прочного военного решения сирийского конфликта быть не может. Только всеобъемлющий политический процесс, основанный на различных аспектах резолюции 2254 Совета Безопасности, положит конец сирийской трагедии", - указал он.
Представитель французского ведомства также отметил, что Франция подтверждает приверженность борьбе с безнаказанностью за наиболее серьезные нарушения международного гуманитарного права и прав человека.
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