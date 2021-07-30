https://ria.ru/20210730/shampanskoe-1743553774.html

Роскачество оценило ужесточение требований к производителям игристых вин

Роскачество оценило ужесточение требований к производителям игристых вин - РИА Новости, 30.07.2021

Роскачество оценило ужесточение требований к производителям игристых вин

Объем выпуска российского шампанского составляет до десяти миллионов бутылок в год, и из-за строго регулирования рынка этот "потолок" производители пробьют еще... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:00

2021-07-30T09:00

2021-07-30T11:41

экономика

роскачество

россия

артур саркисян

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Объем выпуска российского шампанского составляет до десяти миллионов бутылок в год, и из-за строго регулирования рынка этот "потолок" производители пробьют еще не скоро, считает директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.Закон "О виноградарстве и виноделии" ужесточил правила производства игристых вин, имеющих право использования на этикетке надпись "Российское шампанское": его теперь можно производить только "по классике" — с выдержкой в бутылке, а не в железной таре, напомнила организация.Она заметила, что словом "шампанское" в России привыкли называть любое вино "с пузырьками", вплоть до газированных винных напитков, имеющих отдаленное отношение к винограду. Теперь закон резко сократил возможности для производства, считает эксперт, поскольку классическим методом такое вино делают считанные производители.

https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740134361.html

россия

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2021

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экономика, роскачество, россия, артур саркисян