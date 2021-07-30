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Роскачество оценило ужесточение требований к производителям игристых вин
Роскачество оценило ужесточение требований к производителям игристых вин - РИА Новости, 30.07.2021
Роскачество оценило ужесточение требований к производителям игристых вин
Объем выпуска российского шампанского составляет до десяти миллионов бутылок в год, и из-за строго регулирования рынка этот "потолок" производители пробьют еще... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:00
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экономика
роскачество
россия
артур саркисян
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Объем выпуска российского шампанского составляет до десяти миллионов бутылок в год, и из-за строго регулирования рынка этот "потолок" производители пробьют еще не скоро, считает директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.Закон "О виноградарстве и виноделии" ужесточил правила производства игристых вин, имеющих право использования на этикетке надпись "Российское шампанское": его теперь можно производить только "по классике" — с выдержкой в бутылке, а не в железной таре, напомнила организация.Она заметила, что словом "шампанское" в России привыкли называть любое вино "с пузырьками", вплоть до газированных винных напитков, имеющих отдаленное отношение к винограду. Теперь закон резко сократил возможности для производства, считает эксперт, поскольку классическим методом такое вино делают считанные производители.
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экономика, роскачество, россия, артур саркисян
09:00 30.07.2021 (обновлено: 11:41 30.07.2021)
 
Роскачество оценило ужесточение требований к производителям игристых вин

Роскачество: в стране всего 18 виноделен могут производить классическое шампанское

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБармен разливает напитки в баре
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Объем выпуска российского шампанского составляет до десяти миллионов бутылок в год, и из-за строго регулирования рынка этот "потолок" производители пробьют еще не скоро, считает директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Закон "О виноградарстве и виноделии" ужесточил правила производства игристых вин, имеющих право использования на этикетке надпись "Российское шампанское": его теперь можно производить только "по классике" — с выдержкой в бутылке, а не в железной таре, напомнила организация.

"По нашим оценкам, сегодня в стране всего 18 виноделен имеют возможности для производства такого вина, в их числе и малые хозяйства. Требования к качеству и процессу производства выросли многократно, и как следствие снизился на порядок объем выпуска вин с маркировкой "Российское шампанское", — добавила Буняева.

Она заметила, что словом "шампанское" в России привыкли называть любое вино "с пузырьками", вплоть до газированных винных напитков, имеющих отдаленное отношение к винограду. Теперь закон резко сократил возможности для производства, считает эксперт, поскольку классическим методом такое вино делают считанные производители.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 17:09
Во Франции изучат российский закон, регулирующий маркировку шампанского
 
ЭкономикаРоскачествоРоссияАртур Саркисян
 
 
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