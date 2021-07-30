09:00 30.07.2021 (обновлено: 11:41 30.07.2021)
Роскачество оценило ужесточение требований к производителям игристых вин
Роскачество: в стране всего 18 виноделен могут производить классическое шампанское
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Объем выпуска российского шампанского составляет до десяти миллионов бутылок в год, и из-за строго регулирования рынка этот "потолок" производители пробьют еще не скоро, считает директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Закон "О виноградарстве и виноделии" ужесточил правила производства игристых вин, имеющих право использования на этикетке надпись "Российское шампанское": его теперь можно производить только "по классике" — с выдержкой в бутылке, а не в железной таре, напомнила организация.
"По нашим оценкам, сегодня в стране всего 18 виноделен имеют возможности для производства такого вина, в их числе и малые хозяйства. Требования к качеству и процессу производства выросли многократно, и как следствие снизился на порядок объем выпуска вин с маркировкой "Российское шампанское", — добавила Буняева.
Она заметила, что словом "шампанское" в России привыкли называть любое вино "с пузырьками", вплоть до газированных винных напитков, имеющих отдаленное отношение к винограду. Теперь закон резко сократил возможности для производства, считает эксперт, поскольку классическим методом такое вино делают считанные производители.