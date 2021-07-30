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Белоруссия разработала ответ на санкции Запада, заявил Макей
Белоруссия разработала ответ на санкции Запада, заявил Макей - РИА Новости, 30.07.2021
Белоруссия разработала ответ на санкции Запада, заявил Макей
Правительство Белоруссии на основе предложений МИД разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:44
2021-07-30T14:44
в мире
белоруссия
владимир макей
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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Правительство Белоруссии на основе предложений МИД разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей."На основе предложений МИД правительством разработаны и структурированы алгоритмы ответных действий на ограничительные меры Запада по всем направлениям. Не только экономическим, но и связанным с деятельностью НПО, политических институтов, работы международных организаций и так далее. Каждому заинтересованному министерству доведены соответствующие задачи", - приводит слова Макея государственная газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.По словам Макея, сейчас перед его ведомством, с одной стороны, стоит задача по выработке шагов сдерживания давления Запада и введения ответных мир, с другой - по мобилизации необходимой международной поддержки Белоруссии, наращивания сотрудничества с ключевыми партнерами в других регионах мира, развития новых связей и расширения присутствия белорусской продукции на зарубежных рынках.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
https://ria.ru/20210730/politika-1743495521.html
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в мире, белоруссия, владимир макей
14:44 30.07.2021
 
Белоруссия разработала ответ на санкции Запада, заявил Макей

Глава МИД Белоруссии Макей: Минск разработал ответные действия на санкции Запада

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Правительство Белоруссии на основе предложений МИД разработало и структурировало ответные действия на санкции Запада по разным направлениям в экономике и политике, заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.
"На основе предложений МИД правительством разработаны и структурированы алгоритмы ответных действий на ограничительные меры Запада по всем направлениям. Не только экономическим, но и связанным с деятельностью НПО, политических институтов, работы международных организаций и так далее. Каждому заинтересованному министерству доведены соответствующие задачи", - приводит слова Макея государственная газета "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.
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По словам Макея, сейчас перед его ведомством, с одной стороны, стоит задача по выработке шагов сдерживания давления Запада и введения ответных мир, с другой - по мобилизации необходимой международной поддержки Белоруссии, наращивания сотрудничества с ключевыми партнерами в других регионах мира, развития новых связей и расширения присутствия белорусской продукции на зарубежных рынках.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
 
В миреБелоруссияВладимир Макей
 
 
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