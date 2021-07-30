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Туристы рассказали, почему им нравится отдыхать в Санкт-Петербурге

Туристы рассказали, почему им нравится отдыхать в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 30.07.2021

Туристы рассказали, почему им нравится отдыхать в Санкт-Петербурге

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга провел опрос, чтобы узнать, как сделать северную столицу более привлекательной для гостей города, сообщает АТОР. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T03:56

2021-07-30T03:56

2021-07-30T03:56

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга провел опрос, чтобы узнать, как сделать северную столицу более привлекательной для гостей города, сообщает АТОР.На вопросы, размещенные на городском портале visit-petersburg.ru, ответили три тысячи респондентов. Они внесли полторы тысячи идей, которые чиновники обещают учесть.Оказалось, что половина опрошенных считают лето лучшим временем года для посещения Санкт-Петербурга. Столько же туристов сказали, что приезжали в город несколько раз и планируют возвращаться сюда.Больше всего респондентов привлекает возможность увидеть белые ночи — о них вспомнили 19 процентов гостей. По 18 процентов путешественников едут в город на Неве, чтобы посетить музеи, съездить на экскурсии и получить яркие впечатления.Более половины участников отметили доступность цен в музеях, в кинотеатрах и на концертах. При этом они предложили создать единый билет на экскурсии и предусмотреть возможность онлайн-покупки.Еще гостям хотелось бы, чтобы в городе появилось больше зон отдыха и новых общественных пространств, а прибрежные территории и места для купания были лучше оборудованы. Среди пожеланий — установка питьевых фонтанов на улицах, увеличение количества велодорожек и специальных зон для передвижения на самокатах, расширение пешеходных зон. Для общественного транспорта просят сделать выделенные полосы.Кроме того, респонденты высказались за увеличение количества необычных туристских маршрутов и разработку удобных мобильных приложений для путешественников, внедрение QR-кодов с информацией о городских объектах.

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https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

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маршруты, туристы, отдых в россии 2021 летом, туризм, нева (река), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, санкт-петербург