https://ria.ru/20210730/rosturizm-1743633228.html

Ростуризм просит пойти навстречу планам туристов на отдых в Турции

Ростуризм просит пойти навстречу планам туристов на отдых в Турции - РИА Новости, 30.07.2021

Ростуризм просит пойти навстречу планам туристов на отдых в Турции

Ростуризм в связи с лесными пожарами в Турции попросил туроператоров идти навстречу путешественникам, если условия поездок будут меняться, сообщила глава... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:50

2021-07-30T15:50

2021-07-30T15:52

туризм

новости - туризм

турция

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

мармарис

бодрум

туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ростуризм в связи с лесными пожарами в Турции попросил туроператоров идти навстречу путешественникам, если условия поездок будут меняться, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.Ведомство советует гражданам, которые уже находятся на отдыхе, следить за обстановкой, по возможности не покидать территорию отелей и следовать указаниям чиновников.Власти Турции заявили, что от лесных пожаров в стране пострадали 42 населенных пункта, 27 было эвакуировано. Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли ранее отмечал, что тушение 20 очагов возгорания продолжается в семи провинциях.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, огонь в окрестностях потушен, все туристы вернулись в свои гостиницы, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743503548.html

https://ria.ru/20210729/evakuatsiya-1743485515.html

турция

мармарис

бодрум

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2021

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новости - туризм, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), мармарис, бодрум, туризм, зарина догузова, лесные пожары в турции, происшествия, туристы