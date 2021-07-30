https://ria.ru/20210730/rosturizm-1743633228.html
Ростуризм просит пойти навстречу планам туристов на отдых в Турции
Ростуризм просит пойти навстречу планам туристов на отдых в Турции - РИА Новости, 30.07.2021
Ростуризм просит пойти навстречу планам туристов на отдых в Турции
Ростуризм в связи с лесными пожарами в Турции попросил туроператоров идти навстречу путешественникам, если условия поездок будут меняться, сообщила глава... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:50
2021-07-30T15:50
2021-07-30T15:52
туризм
новости - туризм
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
мармарис
бодрум
туризм
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_4d4e800c0c8bcd6430a7e29aecd29509.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ростуризм в связи с лесными пожарами в Турции попросил туроператоров идти навстречу путешественникам, если условия поездок будут меняться, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.Ведомство советует гражданам, которые уже находятся на отдыхе, следить за обстановкой, по возможности не покидать территорию отелей и следовать указаниям чиновников.Власти Турции заявили, что от лесных пожаров в стране пострадали 42 населенных пункта, 27 было эвакуировано. Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли ранее отмечал, что тушение 20 очагов возгорания продолжается в семи провинциях.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, огонь в окрестностях потушен, все туристы вернулись в свои гостиницы, пострадавших нет.
https://ria.ru/20210729/pozhar-1743503548.html
https://ria.ru/20210729/evakuatsiya-1743485515.html
турция
мармарис
бодрум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575069173_99:0:1879:1335_1920x0_80_0_0_317fd237f9fcf94d90ae84cbbf9079fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), мармарис, бодрум, туризм, зарина догузова, лесные пожары в турции, происшествия, туристы
15:50 30.07.2021 (обновлено: 15:52 30.07.2021)
Ростуризм просит пойти навстречу планам туристов на отдых в Турции
Ростуризм попросил туроператоров идти навстречу туристам по условиям поездок в Турцию
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ростуризм в связи с лесными пожарами в Турции попросил туроператоров идти навстречу путешественникам, если условия поездок будут меняться, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы рекомендуем быть на связи со своим туроператором и следить за обстановкой. Компании мы просим максимально оперативно информировать клиентов", — сказала Догузова.
Ведомство советует гражданам, которые уже находятся на отдыхе, следить за обстановкой, по возможности не покидать территорию отелей и следовать указаниям чиновников.
Власти Турции заявили, что от лесных пожаров в стране пострадали 42 населенных пункта, 27 было эвакуировано. Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли ранее отмечал, что тушение 20 очагов возгорания продолжается в семи провинциях.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, огонь в окрестностях потушен, все туристы вернулись в свои гостиницы, пострадавших нет.