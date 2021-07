https://ria.ru/20210730/rabotorgovlya-1743257351.html

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми - РИА Новости, 30.07.2021

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons) ежегодно отмечается во всем мире 30 июля. Он был установлен резолюцией... РИА Новости, 30.07.2021

Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons) ежегодно отмечается во всем мире 30 июля. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 2010 году ООН был принят Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми. Торговля людьми– это осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом.Торговля людьми и рабство наносят ущерб невольникам и обществу. Эти явления стимулируют развитие теневой экономики, преступных группировок. Жертв принуждают к выполнению тяжелой, опасной работы, которая угрожает здоровью и жизни человека. В настоящее время в ряде стран мира использование принудительного труда приняло массовый характер. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются свыше 20 миллионов человек.По данным ООН, в период с 2017 по 2018 год в более чем 110 странах мира было выявлено более 74,5 человек, ставших жертвами торговли людьми. Наиболее распространенной формой эксплуатации является сексуальная эксплуатация (50%), второе место занимает принудительный труд (38%). Около 70% жертв составляют женщины и девочки, которых продают чаще в целях сексуальной эксплуатации и реже – для принудительного труда. В глобальном масштабе каждая третья обнаруженная жертва является ребенком.За последние 15 лет доля детей среди выявленных жертв торговли людьми увеличилась в три раза, а доля мальчиков – в пять раз. По оценкам ООН, ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 миллиардов долларов – это крупнейший в мире источник незаконной прибыли.В целях повышения осведомленности людей ООН была запущена кампания "Голубое сердце" (Blue heart) – глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми. Ее целью является мобилизация людей на поддержку действий по борьбе с торговлей людьми, которые предпринимают международные организации, правительства, гражданское общество, частный сектор и отдельные лица. С каждым годом голубое сердце становится все более признанным международным символом борьбы с торговлей людьми, символизирующим печаль жертв и напоминающим о человеческой бессердечности.В 2021 году лозунгом Всемирного дня борьбы с торговлей людьми является "Голоса жертв указывают путь" (Victims' Voices Lead the Way). Тема кампании представляет жертв как ключевых участников борьбы с торговлей людьми и акцентирует внимание на решающей роли, которую они играют в разработке эффективных мер по предотвращению этого преступления, выявлению и спасению жертв, а также в поддержке их на пути к реабилитации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

