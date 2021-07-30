Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/rabotorgovlya-1743257351.html
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Всемирный день борьбы с торговлей людьми - РИА Новости, 30.07.2021
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons) ежегодно отмечается во всем мире 30 июля. Он был установлен резолюцией... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T02:17
2021-07-30T02:17
справки
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743259543_0:290:3077:2021_1920x0_80_0_0_2490a058cb94e89b5f9f0c0005dd2d3c.jpg
Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons) ежегодно отмечается во всем мире 30 июля. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 2010 году ООН был принят Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми. Торговля людьми– это осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом.Торговля людьми и рабство наносят ущерб невольникам и обществу. Эти явления стимулируют развитие теневой экономики, преступных группировок. Жертв принуждают к выполнению тяжелой, опасной работы, которая угрожает здоровью и жизни человека. В настоящее время в ряде стран мира использование принудительного труда приняло массовый характер. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются свыше 20 миллионов человек.По данным ООН, в период с 2017 по 2018 год в более чем 110 странах мира было выявлено более 74,5 человек, ставших жертвами торговли людьми. Наиболее распространенной формой эксплуатации является сексуальная эксплуатация (50%), второе место занимает принудительный труд (38%). Около 70% жертв составляют женщины и девочки, которых продают чаще в целях сексуальной эксплуатации и реже – для принудительного труда. В глобальном масштабе каждая третья обнаруженная жертва является ребенком.За последние 15 лет доля детей среди выявленных жертв торговли людьми увеличилась в три раза, а доля мальчиков – в пять раз. По оценкам ООН, ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 миллиардов долларов – это крупнейший в мире источник незаконной прибыли.В целях повышения осведомленности людей ООН была запущена кампания "Голубое сердце" (Blue heart) – глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми. Ее целью является мобилизация людей на поддержку действий по борьбе с торговлей людьми, которые предпринимают международные организации, правительства, гражданское общество, частный сектор и отдельные лица. С каждым годом голубое сердце становится все более признанным международным символом борьбы с торговлей людьми, символизирующим печаль жертв и напоминающим о человеческой бессердечности.В 2021 году лозунгом Всемирного дня борьбы с торговлей людьми является "Голоса жертв указывают путь" (Victims' Voices Lead the Way). Тема кампании представляет жертв как ключевых участников борьбы с торговлей людьми и акцентирует внимание на решающей роли, которую они играют в разработке эффективных мер по предотвращению этого преступления, выявлению и спасению жертв, а также в поддержке их на пути к реабилитации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743259543_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_7784d6934514e303a01dc7ee2b1d62c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, в мире
02:17 30.07.2021
 

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

© AFP 2021 / Rodger BoschУчастники протеста против торговли людьми в ЮАР
Участники протеста против торговли людьми в ЮАР - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AFP 2021 / Rodger Bosch
Читать ria.ru в
Всемирный день борьбы с торговлей людьми (World Day against Trafficking in Persons) ежегодно отмечается во всем мире 30 июля. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2013 года. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 2010 году ООН был принят Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми.
Торговля людьми– это осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом.
Торговля людьми и рабство наносят ущерб невольникам и обществу. Эти явления стимулируют развитие теневой экономики, преступных группировок. Жертв принуждают к выполнению тяжелой, опасной работы, которая угрожает здоровью и жизни человека.
В настоящее время в ряде стран мира использование принудительного труда приняло массовый характер. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются свыше 20 миллионов человек.
По данным ООН, в период с 2017 по 2018 год в более чем 110 странах мира было выявлено более 74,5 человек, ставших жертвами торговли людьми.
Наиболее распространенной формой эксплуатации является сексуальная эксплуатация (50%), второе место занимает принудительный труд (38%). Около 70% жертв составляют женщины и девочки, которых продают чаще в целях сексуальной эксплуатации и реже – для принудительного труда. В глобальном масштабе каждая третья обнаруженная жертва является ребенком.
За последние 15 лет доля детей среди выявленных жертв торговли людьми увеличилась в три раза, а доля мальчиков – в пять раз. По оценкам ООН, ежегодный доход от торговли людьми составляет 150 миллиардов долларов – это крупнейший в мире источник незаконной прибыли.
В целях повышения осведомленности людей ООН была запущена кампания "Голубое сердце" (Blue heart) – глобальная инициатива по борьбе с торговлей людьми. Ее целью является мобилизация людей на поддержку действий по борьбе с торговлей людьми, которые предпринимают международные организации, правительства, гражданское общество, частный сектор и отдельные лица. С каждым годом голубое сердце становится все более признанным международным символом борьбы с торговлей людьми, символизирующим печаль жертв и напоминающим о человеческой бессердечности.
В 2021 году лозунгом Всемирного дня борьбы с торговлей людьми является "Голоса жертв указывают путь" (Victims' Voices Lead the Way).
Тема кампании представляет жертв как ключевых участников борьбы с торговлей людьми и акцентирует внимание на решающей роли, которую они играют в разработке эффективных мер по предотвращению этого преступления, выявлению и спасению жертв, а также в поддержке их на пути к реабилитации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
06:59Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Лента новостейМолния