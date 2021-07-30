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Туризм
https://ria.ru/20210730/puteshestviya-1743576841.html
Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-поездок
Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-поездок - РИА Новости, 30.07.2021
Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-поездок
Определены самые востребованные маршруты для деловых путешествий в первой половине 2021 года, сообщает OneTwoTrip for Business. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:44
2021-07-30T12:44
туризм
казань
санкт-петербург
екатеринбург
тюмень
хабаровск
новосибирск
москва
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для деловых путешествий в первой половине 2021 года, сообщает OneTwoTrip for Business.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования компаний-пользователей и сравнили данные покупок, совершенных с отправлением в период с 1 января по 30 июня в 2019 и 2021 годах. Оказалось, что фирмы стали чаще приобретать авиа- и железнодорожные билеты менее чем за неделю до отправления.Средняя цена перелета туда-обратно снизилась на 5,6 процента — с 12,5 до 11,8 тысячи рублей. Доля авиабилетов, купленных по внутренним направлениям, из-за пандемийных ограничений выросла с 88 до 98 процентов.Планируют командировки максимум за неделю в 2021 году 83 процента предприятий. Два года назад этот показатель был на 13 процентов ниже. Организовывать бизнес-поездки за два-три месяца готовы лишь два процента компаний, что вдвое меньше, чем в 2019 году.Москва продолжает оставаться самым популярным направлением для командировок, треть перелетов с деловыми целями совершается именно туда. Два года назад этот показатель был на четверть выше. В Санкт-Петербург по рабочим делам прилетает 11 процентов пользователей, а в Екатеринбург — 3,6 процента. В пятерку самых востребованных направлений вошли также Казань и Новосибирск, причем интерес к ним возрос за два года на 50 процентов.Стоимость командировки на поезде в одну сторону за два года снизилась на три процента — с трех до 2,9 тысячи рублей.Как и при покупке авиабилетов, железнодорожные проездные документы фирмы предпочитают приобретать ближе к дате отправления. Каждое четвертое предприятие делает это за сутки до поездки, хотя два года назад такую практику поддерживала лишь каждая пятая организация. За две недели покупают железнодорожные билеты восемь процентов компаний, что на треть меньше, чем в 2019 году. Зато на 70 процентов увеличилось количество фирм, оплачивающих поездку в день бизнес-путешествия.Две столицы — самые популярные железнодорожные направления для командировок, суммарно их доля превышает 50 процентов. В пятерку также вошли Хабаровск, Нижний Новгород и Тюмень.
https://ria.ru/20210727/armeniya-1742067155.html
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казань, санкт-петербург, екатеринбург, тюмень, хабаровск, новосибирск, москва, нижний новгород, новости - туризм, туризм, отдых в россии 2021 летом, бизнес
12:44 30.07.2021
 

Эксперты назвали самые популярные направления для бизнес-поездок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Определены самые востребованные маршруты для деловых путешествий в первой половине 2021 года, сообщает OneTwoTrip for Business.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали бронирования компаний-пользователей и сравнили данные покупок, совершенных с отправлением в период с 1 января по 30 июня в 2019 и 2021 годах. Оказалось, что фирмы стали чаще приобретать авиа- и железнодорожные билеты менее чем за неделю до отправления.
Средняя цена перелета туда-обратно снизилась на 5,6 процента — с 12,5 до 11,8 тысячи рублей. Доля авиабилетов, купленных по внутренним направлениям, из-за пандемийных ограничений выросла с 88 до 98 процентов.
Планируют командировки максимум за неделю в 2021 году 83 процента предприятий. Два года назад этот показатель был на 13 процентов ниже. Организовывать бизнес-поездки за два-три месяца готовы лишь два процента компаний, что вдвое меньше, чем в 2019 году.
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Москва продолжает оставаться самым популярным направлением для командировок, треть перелетов с деловыми целями совершается именно туда. Два года назад этот показатель был на четверть выше. В Санкт-Петербург по рабочим делам прилетает 11 процентов пользователей, а в Екатеринбург — 3,6 процента. В пятерку самых востребованных направлений вошли также Казань и Новосибирск, причем интерес к ним возрос за два года на 50 процентов.
Стоимость командировки на поезде в одну сторону за два года снизилась на три процента — с трех до 2,9 тысячи рублей.
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Как и при покупке авиабилетов, железнодорожные проездные документы фирмы предпочитают приобретать ближе к дате отправления. Каждое четвертое предприятие делает это за сутки до поездки, хотя два года назад такую практику поддерживала лишь каждая пятая организация.
За две недели покупают железнодорожные билеты восемь процентов компаний, что на треть меньше, чем в 2019 году. Зато на 70 процентов увеличилось количество фирм, оплачивающих поездку в день бизнес-путешествия.
Две столицы — самые популярные железнодорожные направления для командировок, суммарно их доля превышает 50 процентов. В пятерку также вошли Хабаровск, Нижний Новгород и Тюмень.
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