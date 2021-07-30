Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210730/puteshestviya-1743560443.html
Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов
Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов - РИА Новости, 30.07.2021
Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов
Власти Саудовской Аравии с 1 августа вновь разрешили посещать королевство иностранцам по туристическим визам, если путешественники полностью привиты от... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:12
2021-07-30T13:12
туризм
вакцинация
саудовская аравия
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
доха
johnson & johnson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_082816a59958d34d832df84b458d1e11.jpg
ДОХА, 30 июл — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии с 1 августа вновь разрешили посещать королевство иностранцам по туристическим визам, если путешественники полностью привиты от коронавируса, сообщило министерство туризма страны в твиттере."Не нужно будет находиться на карантине при предъявлении свидетельства об иммунизации", — говорится в заявлении. За 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию гостям необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19.Пока власти страны одобрили четыре вакцины — это препараты американских компаний Moderna и Johnson&amp;Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.Саудовская Аравия впервые в своей истории начала выдавать туристические визы в сентябре 2019 года. В марте 2020-го из-за пандемии их оформление было приостановлено. По последним данным Минздрава королевства, в стране с населением 34,2 миллиона жителей с начала пандемии зарегистрировано 523 397 случаев COVID-19, 8212 пациентов умерли от осложнений.
https://ria.ru/20210730/latviya-1741402674.html
саудовская аравия
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_56fb3299c7ae3e4967fe8f7ce74cb50f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация, саудовская аравия, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, доха, johnson & johnson, astrazeneca , туристы, иммунитет, куда поехать, вакцина "спутник v"
13:12 30.07.2021
 
Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов

Власти Саудовской Аравии с 1 августа разрешили посещать страну вакцинированным туристам

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОХА, 30 июл — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии с 1 августа вновь разрешили посещать королевство иностранцам по туристическим визам, если путешественники полностью привиты от коронавируса, сообщило министерство туризма страны в твиттере.
"Не нужно будет находиться на карантине при предъявлении свидетельства об иммунизации", — говорится в заявлении. За 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию гостям необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19.
Пока власти страны одобрили четыре вакцины — это препараты американских компаний Moderna и Johnson&Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
Саудовская Аравия впервые в своей истории начала выдавать туристические визы в сентябре 2019 года. В марте 2020-го из-за пандемии их оформление было приостановлено. По последним данным Минздрава королевства, в стране с населением 34,2 миллиона жителей с начала пандемии зарегистрировано 523 397 случаев COVID-19, 8212 пациентов умерли от осложнений.
Традиционная латвийская сельдь с соусом песто - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 09:00Туризм
Селедка с творогом, холодник, копченые миноги: хиты латвийской кухни
 
ТуризмВакцинацияСаудовская АравияНовости - ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19ДохаJohnson & JohnsonAstraZenecaтуристыИммунитеткуда поехатьВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36СМИ: водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
Лента новостейМолния