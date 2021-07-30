https://ria.ru/20210730/puteshestviya-1743560443.html

Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов

Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов - РИА Новости, 30.07.2021

Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов

Власти Саудовской Аравии с 1 августа вновь разрешили посещать королевство иностранцам по туристическим визам, если путешественники полностью привиты от... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:12

2021-07-30T13:12

2021-07-30T13:12

туризм

вакцинация

саудовская аравия

новости - туризм

туризм

коронавирус covid-19

доха

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ДОХА, 30 июл — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии с 1 августа вновь разрешили посещать королевство иностранцам по туристическим визам, если путешественники полностью привиты от коронавируса, сообщило министерство туризма страны в твиттере."Не нужно будет находиться на карантине при предъявлении свидетельства об иммунизации", — говорится в заявлении. За 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию гостям необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19.Пока власти страны одобрили четыре вакцины — это препараты американских компаний Moderna и Johnson&Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.Саудовская Аравия впервые в своей истории начала выдавать туристические визы в сентябре 2019 года. В марте 2020-го из-за пандемии их оформление было приостановлено. По последним данным Минздрава королевства, в стране с населением 34,2 миллиона жителей с начала пандемии зарегистрировано 523 397 случаев COVID-19, 8212 пациентов умерли от осложнений.

https://ria.ru/20210730/latviya-1741402674.html

саудовская аравия

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