https://ria.ru/20210730/puteshestviya-1743560443.html
Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов
Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов - РИА Новости, 30.07.2021
Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов
Власти Саудовской Аравии с 1 августа вновь разрешили посещать королевство иностранцам по туристическим визам, если путешественники полностью привиты от... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T13:12
2021-07-30T13:12
2021-07-30T13:12
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ДОХА, 30 июл — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии с 1 августа вновь разрешили посещать королевство иностранцам по туристическим визам, если путешественники полностью привиты от коронавируса, сообщило министерство туризма страны в твиттере."Не нужно будет находиться на карантине при предъявлении свидетельства об иммунизации", — говорится в заявлении. За 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию гостям необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19.Пока власти страны одобрили четыре вакцины — это препараты американских компаний Moderna и Johnson&Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.Саудовская Аравия впервые в своей истории начала выдавать туристические визы в сентябре 2019 года. В марте 2020-го из-за пандемии их оформление было приостановлено. По последним данным Минздрава королевства, в стране с населением 34,2 миллиона жителей с начала пандемии зарегистрировано 523 397 случаев COVID-19, 8212 пациентов умерли от осложнений.
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Саудовская Аравия планирует открыть границу для привитых туристов
Власти Саудовской Аравии с 1 августа разрешили посещать страну вакцинированным туристам
ДОХА, 30 июл — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии с 1 августа вновь разрешили посещать королевство иностранцам по туристическим визам, если путешественники полностью привиты от коронавируса, сообщило министерство туризма страны в твиттере.
"Не нужно будет находиться на карантине при предъявлении свидетельства об иммунизации", — говорится в заявлении. За 72 часа до прибытия в Саудовскую Аравию гостям необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19.
Пока власти страны одобрили четыре вакцины — это препараты американских компаний Moderna и Johnson&Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
Саудовская Аравия впервые в своей истории начала выдавать туристические визы в сентябре 2019 года. В марте 2020-го из-за пандемии их оформление было приостановлено. По последним данным Минздрава королевства, в стране с населением 34,2 миллиона жителей с начала пандемии зарегистрировано 523 397 случаев COVID-19, 8212 пациентов умерли от осложнений.