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Серийный убийца кошек из Британии получил пять лет и три месяца тюрьмы
Серийный убийца кошек из Британии получил пять лет и три месяца тюрьмы - РИА Новости, 30.07.2021
Серийный убийца кошек из Британии получил пять лет и три месяца тюрьмы
Британец Стив Буке, который в результате серии нападений убил не менее девяти кошек, приговорен в пятницу к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения,... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:58
2021-07-30T15:58
2021-07-30T16:02
в мире
происшествия
животные
англия
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ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Британец Стив Буке, который в результате серии нападений убил не менее девяти кошек, приговорен в пятницу к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, сообщается в пресс-релизе на сайте полиции Сассекса.Отмечается, что о первых жертвах 54-летнего охранника из Брайтона (графство Восточный Сассекс на юге Англии) стало известно в октябре 2018 года. Нападения на кошек продолжались на протяжении еще девяти месяцев, прежде чем преступник был пойман.Задержать "брайтонского убийцу кошек" удалось благодаря тому, что одно из нападений попало на камеру наблюдения."Мы так рады, что полиция арестовала виновного и что он был осужден за эти шокирующие преступления", - сказал Стюарт Монтгомери, чей кот Хендрикс погиб от травм, которые нанес ему Буке.Помимо девяти погибших от рук Буке кошек, еще семь животных отделались ранениями.
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в мире, происшествия, животные, англия
15:58 30.07.2021 (обновлено: 16:02 30.07.2021)
Серийный убийца кошек из Британии получил пять лет и три месяца тюрьмы
Убившего девять кошек британца Стива Буке приговорили к пяти годам и трем месяцам тюрьмы
ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости. Британец Стив Буке, который в результате серии нападений убил не менее девяти кошек, приговорен в пятницу к пяти годам и трем месяцам тюремного заключения, сообщается в пресс-релизе на сайте полиции Сассекса.
Отмечается, что о первых жертвах 54-летнего охранника из Брайтона (графство Восточный Сассекс на юге Англии
) стало известно в октябре 2018 года. Нападения на кошек продолжались на протяжении еще девяти месяцев, прежде чем преступник был пойман.
Задержать "брайтонского убийцу кошек" удалось благодаря тому, что одно из нападений попало на камеру наблюдения.
"Мы так рады, что полиция арестовала виновного и что он был осужден за эти шокирующие преступления", - сказал Стюарт Монтгомери, чей кот Хендрикс погиб от травм, которые нанес ему Буке.
Помимо девяти погибших от рук Буке кошек, еще семь животных отделались ранениями.