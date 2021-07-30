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В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье локализовали два пожара из четырех
В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье локализовали два пожара из четырех - РИА Новости, 30.07.2021
В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье локализовали два пожара из четырех
Два пожара из четырех, возникших из-за сухой жаркой погоды, локализовали на территории крупнейшего на Дальнем Востоке Сихотэ-Алинского заповедника, общая... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:08
2021-07-30T08:08
происшествия
приморский край
юнеско
ми-8
дальний восток
сихотэ-алинский заповедник
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Два пожара из четырех, возникших из-за сухой жаркой погоды, локализовали на территории крупнейшего на Дальнем Востоке Сихотэ-Алинского заповедника, общая площадь горения превышает 700 гектаров, сообщает учреждение."Лесопожарные службы и сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника локализовали два из четырех лесных пожаров в районе бассейна реки Колумбе. Общая площадь горения на особо охраняемой природной территории составляет 774 га", - говорится в сообщении.Сообщается, что причиной всех пожаров стали сухие грозы, а борьбу с огнем осложняет аномальная жара, которая стоит в Приморье почти вторую неделю."В четверг вечером был локализован пожар, который мы называем четвертым по хронологии возникновения. Чуть раньше был локализован первый пожар", - сказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина, слова которой приводятся в сообщении.Отмечается, что все очаги возгорания находятся в труднодоступных местах, куда невозможно перебросить тяжелую технику, заброска людей осуществляется на вертолете Ми-8.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края - Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
https://ria.ru/20210720/pozhar-1741971101.html
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происшествия, приморский край, юнеско, ми-8, дальний восток, сихотэ-алинский заповедник
08:08 30.07.2021
 
В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье локализовали два пожара из четырех

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье локализовали два возникших из-за сухой жаркой погоды пожара

© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинСихотэ-Алинский заповедник. Озеро Благодатное
Сихотэ-Алинский заповедник. Озеро Благодатное
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений Табалыкин
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Два пожара из четырех, возникших из-за сухой жаркой погоды, локализовали на территории крупнейшего на Дальнем Востоке Сихотэ-Алинского заповедника, общая площадь горения превышает 700 гектаров, сообщает учреждение.
"Лесопожарные службы и сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника локализовали два из четырех лесных пожаров в районе бассейна реки Колумбе. Общая площадь горения на особо охраняемой природной территории составляет 774 га", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что причиной всех пожаров стали сухие грозы, а борьбу с огнем осложняет аномальная жара, которая стоит в Приморье почти вторую неделю.
"В четверг вечером был локализован пожар, который мы называем четвертым по хронологии возникновения. Чуть раньше был локализован первый пожар", - сказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что все очаги возгорания находятся в труднодоступных местах, куда невозможно перебросить тяжелую технику, заброска людей осуществляется на вертолете Ми-8.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края - Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
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ПроисшествияПриморский крайЮНЕСКОМи-8Дальний ВостокСихотэ-Алинский заповедник
 
 
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