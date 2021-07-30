В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье локализовали два пожара из четырех
В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье локализовали два возникших из-за сухой жаркой погоды пожара
© Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник. Евгений ТабалыкинСихотэ-Алинский заповедник. Озеро Благодатное
ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Два пожара из четырех, возникших из-за сухой жаркой погоды, локализовали на территории крупнейшего на Дальнем Востоке Сихотэ-Алинского заповедника, общая площадь горения превышает 700 гектаров, сообщает учреждение.
"Лесопожарные службы и сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника локализовали два из четырех лесных пожаров в районе бассейна реки Колумбе. Общая площадь горения на особо охраняемой природной территории составляет 774 га", - говорится в сообщении.
Сообщается, что причиной всех пожаров стали сухие грозы, а борьбу с огнем осложняет аномальная жара, которая стоит в Приморье почти вторую неделю.
"В четверг вечером был локализован пожар, который мы называем четвертым по хронологии возникновения. Чуть раньше был локализован первый пожар", - сказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что все очаги возгорания находятся в труднодоступных местах, куда невозможно перебросить тяжелую технику, заброска людей осуществляется на вертолете Ми-8.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края - Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
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