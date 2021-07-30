https://ria.ru/20210730/pozhar-1743533803.html

На юго-востоке Москвы загорелся склад

На юго-востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 30.07.2021

На юго-востоке Москвы загорелся склад

Склад загорелся на юго-востоке Москвы, площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном МЧС. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T02:01

2021-07-30T02:01

2021-07-30T06:30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Склад загорелся на юго-востоке Москвы, площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном МЧС."В 04.00 пожар локализован на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.Ранее сообщалось, что пожар загорелся на площади около 300 квадратных метров."Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27, где, по предварительной информации, происходит возгорание в складском здании. Площадь пожара - около 300 квадратных метров", - сообщали спасатели.Позднее в столичном МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров, а впоследствии — 2000 квадратных метров.

https://ria.ru/20210722/pozhar-1742305310.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия