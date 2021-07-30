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На юго-востоке Москвы загорелся склад
На юго-востоке Москвы загорелся склад - РИА Новости, 30.07.2021
На юго-востоке Москвы загорелся склад
Склад загорелся на юго-востоке Москвы, площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном МЧС. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T02:01
2021-07-30T06:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Склад загорелся на юго-востоке Москвы, площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном МЧС."В 04.00 пожар локализован на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.Ранее сообщалось, что пожар загорелся на площади около 300 квадратных метров."Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27, где, по предварительной информации, происходит возгорание в складском здании. Площадь пожара - около 300 квадратных метров", - сообщали спасатели.Позднее в столичном МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров, а впоследствии — 2000 квадратных метров.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
02:01 30.07.2021 (обновлено: 06:30 30.07.2021)
 
На юго-востоке Москвы загорелся склад

На юго-востоке Москвы горит склад на площади 2000 квадратных метров

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Склад загорелся на юго-востоке Москвы, площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном МЧС.
"В 04.00 пожар локализован на площади 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар загорелся на площади около 300 квадратных метров.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Перерва, дом 11, строение 27, где, по предварительной информации, происходит возгорание в складском здании. Площадь пожара - около 300 квадратных метров", - сообщали спасатели.
Позднее в столичном МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров, а впоследствии — 2000 квадратных метров.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 02:58
В Москве загорелись квартира и шесть балконов
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
 
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