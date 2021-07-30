Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/pokhischenie-1743647390.html
Бывшего украинского судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах
Бывшего украинского судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах - РИА Новости, 30.07.2021
Бывшего украинского судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах
Бывший украинский судья Николай Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области Украины и заявил правоохранителям, что... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:01
2021-07-30T16:22
в мире
кишинев
молдавия
винницкая область
верховная рада украины
майя санду
николай чаус
павел войку
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_95e98bf6a97073f5cee4c8752157ed7e.jpg
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Бывший украинский судья Николай Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области Украины и заявил правоохранителям, что был похищен, сообщило в пятницу днем издание "Страна.ua"."Похищенного судью Чауса нашли в одних трусах в селе Винницкой области. Он сообщил полиции, что был похищен. В полицию поступило обращение от старосты села Мазуровка. Он рассказал, что в селе обнаружил гражданина Николая Алексеевича Чауса, который сообщил ему, что он был похищен неизвестными. На место выехали правоохранители", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на собственные источники.Также издание опубликовало фото Чауса и получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. При этом отмечается, что сама супруга с ним пока еще не общалась.В региональном управлении полиции пока не смогли подтвердить информацию о том, что судья нашелся. "У нас информации такой нет, мы ей не владеем, мы не занимаемся расследованием этого дела", - сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций полиции Винницкой области.Адвокат экс-судьи Украины Николая Чауса Александр Вишневый пока не подтверждает информацию СМИ о том, что его подзащитный объявился в Винницкой области, так как еще не связывался с ним."Я видел, что такая информация распространена в сети Интернет, есть фотография, где человек, похожий на Николая Чауса. Но подтвердить не могу, потому что у меня не было пока общения", - сказал Вишневый в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.Президент Молдавии Майя Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы и вывезли на Украину.Ранее Чаус опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором опроверг свое похищение из Молдавии и заявил, что находится в безопасности и намерен в ближайшее время вернуться на Украину. Он также сказал, что его похищение действительно было, но в 2016 году. Позднее его адвокат Александр Вишневый заявил, что заявления его клиента в видеообращении недобровольные. По словам адвоката, жена Чауса считает, что на видео экс-судья общается в необычной для себя манере, кроме того, обращается к ней не так, как всегда. После этого Чаус заявил, что все пытаются манипулировать его ситуацией, и призвал жену воздержаться от комментариев. Кроме того, он заявил, что принял решение передать украинским правоохранителям материалы относительно якобы своего похищения в 2016 году. Ранее Вишневый сообщил, что СБ Украины возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в Молдавии бывшего судьи.Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
https://ria.ru/20210517/chaus-1732642652.html
https://ria.ru/20161114/1481344181.html
кишинев
молдавия
винницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_6d2d43b181e6c989f4a6b5f60b066cc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кишинев, молдавия, винницкая область, верховная рада украины, майя санду, николай чаус, павел войку
16:01 30.07.2021 (обновлено: 16:22 30.07.2021)
 
Бывшего украинского судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах

"Страна.ua": украинского экс-судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах, он заявил о похищении

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Бывший украинский судья Николай Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области Украины и заявил правоохранителям, что был похищен, сообщило в пятницу днем издание "Страна.ua".
"Похищенного судью Чауса нашли в одних трусах в селе Винницкой области. Он сообщил полиции, что был похищен. В полицию поступило обращение от старосты села Мазуровка. Он рассказал, что в селе обнаружил гражданина Николая Алексеевича Чауса, который сообщил ему, что он был похищен неизвестными. На место выехали правоохранители", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на собственные источники.
Скриншот видеообращения Николая Чауса
17 мая, 14:49
Украинский экс-судья Чаус опроверг информацию о своем похищении
Также издание опубликовало фото Чауса и получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. При этом отмечается, что сама супруга с ним пока еще не общалась.
В региональном управлении полиции пока не смогли подтвердить информацию о том, что судья нашелся. "У нас информации такой нет, мы ей не владеем, мы не занимаемся расследованием этого дела", - сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций полиции Винницкой области.
Адвокат экс-судьи Украины Николая Чауса Александр Вишневый пока не подтверждает информацию СМИ о том, что его подзащитный объявился в Винницкой области, так как еще не связывался с ним.
"Я видел, что такая информация распространена в сети Интернет, есть фотография, где человек, похожий на Николая Чауса. Но подтвердить не могу, потому что у меня не было пока общения", - сказал Вишневый в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
Президент Молдавии Майя Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы и вывезли на Украину.
Ранее Чаус опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором опроверг свое похищение из Молдавии и заявил, что находится в безопасности и намерен в ближайшее время вернуться на Украину. Он также сказал, что его похищение действительно было, но в 2016 году. Позднее его адвокат Александр Вишневый заявил, что заявления его клиента в видеообращении недобровольные. По словам адвоката, жена Чауса считает, что на видео экс-судья общается в необычной для себя манере, кроме того, обращается к ней не так, как всегда. После этого Чаус заявил, что все пытаются манипулировать его ситуацией, и призвал жену воздержаться от комментариев. Кроме того, он заявил, что принял решение передать украинским правоохранителям материалы относительно якобы своего похищения в 2016 году. Ранее Вишневый сообщил, что СБ Украины возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в Молдавии бывшего судьи.
Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.
Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.11.2016
14 ноября 2016, 18:32
Украина объявила в международный розыск судью, подозреваемого в коррупцииРанее Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание Чауса.
 
В миреКишиневМолдавияВинницкая областьВерховная Рада УкраиныМайя СандуНиколай ЧаусПавел Войку
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния