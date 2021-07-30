16:01 30.07.2021 (обновлено: 16:22 30.07.2021)
Бывшего украинского судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах
"Страна.ua": украинского экс-судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах, он заявил о похищении
КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Бывший украинский судья Николай Чаус, который ранее находился в Молдавии и исчез, объявился в селе в Винницкой области Украины и заявил правоохранителям, что был похищен, сообщило в пятницу днем издание "Страна.ua".
"Похищенного судью Чауса нашли в одних трусах в селе Винницкой области. Он сообщил полиции, что был похищен. В полицию поступило обращение от старосты села Мазуровка. Он рассказал, что в селе обнаружил гражданина Николая Алексеевича Чауса, который сообщил ему, что он был похищен неизвестными. На место выехали правоохранители", - сообщает издание на своем сайте со ссылкой на собственные источники.
Также издание опубликовало фото Чауса и получило подтверждение от его супруги, что на снимке именно ее муж. При этом отмечается, что сама супруга с ним пока еще не общалась.
В региональном управлении полиции пока не смогли подтвердить информацию о том, что судья нашелся. "У нас информации такой нет, мы ей не владеем, мы не занимаемся расследованием этого дела", - сообщили РИА Новости в отделе коммуникаций полиции Винницкой области.
Адвокат экс-судьи Украины Николая Чауса Александр Вишневый пока не подтверждает информацию СМИ о том, что его подзащитный объявился в Винницкой области, так как еще не связывался с ним.
"Я видел, что такая информация распространена в сети Интернет, есть фотография, где человек, похожий на Николая Чауса. Но подтвердить не могу, потому что у меня не было пока общения", - сказал Вишневый в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
Президент Молдавии Майя Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы и вывезли на Украину.
Ранее Чаус опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, в котором опроверг свое похищение из Молдавии и заявил, что находится в безопасности и намерен в ближайшее время вернуться на Украину. Он также сказал, что его похищение действительно было, но в 2016 году. Позднее его адвокат Александр Вишневый заявил, что заявления его клиента в видеообращении недобровольные. По словам адвоката, жена Чауса считает, что на видео экс-судья общается в необычной для себя манере, кроме того, обращается к ней не так, как всегда. После этого Чаус заявил, что все пытаются манипулировать его ситуацией, и призвал жену воздержаться от комментариев. Кроме того, он заявил, что принял решение передать украинским правоохранителям материалы относительно якобы своего похищения в 2016 году. Ранее Вишневый сообщил, что СБ Украины возбудила уголовное дело в связи с исчезновением в Молдавии бывшего судьи.
Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали на территории Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планировала рассмотреть этот вопрос в конце апреля.