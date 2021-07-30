Замглавы ЦИК рассказал о сборе подписей через портал Гослуслуги
Замглавы ЦИК Булаев: порядка 30 тысяч подписей перед сентябрьскими выборами собрали через Госуслуги
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Порядка 30 тысяч подписей в поддержку партий и кандидатов на сентябрьских выборах уже собрано через Госуслуги, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"В нынешних обстоятельствах эта идея ЦИК была реализована, на мой взгляд, на высоком техническом уровне. Система непростая, понятно, что бывают сюжеты, которые требуют доработки программы, технических решений. Система сбора подписей через портал Госуслуг в дальнейшем будет расширяться. Да, мы будем упрощать вход в эту систему", - пояснил Булаев на заседании ЦИК в пятницу.
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Он добавил, что через Госуслуги уже собрано около 30 тысяч подписей в поддержку кандидатов и партий.
"Мне кажется, это 30 тысяч квартир, в которые не постучались и не пришли в нынешних условиях. Избиратели, сидя за компьютером, поставили свою подпись в поддержку кандидатов и партий", - подчеркнул Булаев.
В прошлом году технология в тестовом режиме использовалась в Пермском крае, Чувашии и Челябинской области. В этом году расширено число регионов, где она применяется. Сбор подписей в поддержку партий и кандидатов через Госуслуги не касается думских выборов - только региональных.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.